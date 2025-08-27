¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈŽ¢¸ÉÆÈ¤ÊÏ·¸åŽ£¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬Ž¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅ°Äì¤»¤èŽ£¤ÈÀâ¤¯"¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»ÑÀª"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60ºÐ¤«¤é¤³¤½¿ÍÀ¸¤ÎËÜÈÖ ±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎø³èÆþÌç¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¶¯¤¤¿Í¡×
¤¸¤Ä¤Ïº£¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÎÁ°¸å¤ËÎø°¦³èÆ°¡áÎø³è(¤ì¤ó¤«¤Ä)¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø³è¤È¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë°ÛÀ¡¦Æ±À¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤³¤½¡ÖÎø³è¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê³èÆ°¤Ë¡¢»ä¤â»¿À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÈÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤½¤¦Àâ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Àº¿À²Ê°å¤Î¥Ï¥¤¥ó¥Ä¡¦¥³¥Õ¡¼¥È¡Ê1913¡Á1981¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥Õ¡¼¥È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤ä´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ï¡¢¤è¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ©ÇÉ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤ê¶¦´¶¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢°ì¿Í¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Õ¡¼¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÈó¾ï¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¡¢´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª»ëÌî¶¹ºõ(¤¤ç¤¦¤µ¤¯)¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ºÇ°¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿´ÍýÅª»ëÌî¶¹ºõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤ÎÆó¸µÏÀÅª¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤À¤ì¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤É¤À¤ì¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤é»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¿Í¤ä´Å¤¨¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼å¤¤¿Í¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ä¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤òÏÃ¤»¤¿¤êÁÇÄ¾¤ËSOS¤ò½Ð¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤±¤ë¶¯¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¤´ÖÂÎ¤ä¸«±É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ëÎÏ¡×¤ò
ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢²æËý¶¯¤¤¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¸Ç¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ý¥¥ó¤ÈÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤ì¤«¤ËÁÇÄ¾¤Ëµã¤¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÂ(¤ä¤Þ¤¤)¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î½é´ü¾É¾õ¤â¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤â¤·¤âµã¤¤Ä¤±¤ëÁê¼ê¡¢Çº¤ß¤òÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä°å»Õ¤òÍê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï¸ø¶¦¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ú¤Ë¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢À¤´ÖÂÎ¤ä¸«±É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ëÎÏ¡×¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤â1¤Ä¤ÎÎø³èÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤éÌÂÏÇ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×
¡ÖÁê¼ê¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢¡Öµ¤¡×¤Î¹ç¤¦¿Í¡¢¡Öµ¤·Ú¡×¤ËÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¡Öµ¤¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤ËÉ¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³èÆ°¤âÎø³è¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÊÌ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤Î¡Öµ¤¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÐ¤ò¤È¤ë¤È¡¢»àÊÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îø³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃÎ¿Í¤âÍ§¿Í¤â¡¢¿ÍÌ®¤â¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõ
Àè¤Î¥³¥Õ¡¼¥È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤â¤½¤â¡ÖÂ¾¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤È»×¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÍßµá¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡ÖÁÐ»Ò¼«¸ÊÂÐ¾ÝÅ¾°Ü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Îµö¤»¤ëÍ§¿Í¤ä¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃç´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤È»×¤¨¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¡¢¥³¥Õ¡¼¥È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÈá¤·¤ß¡¢Æ¬¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÅÜ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë´î¤Ó¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Í¤È¤¤¤¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¡×¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ëº£¡¢°ì½ï¤ËÈá¤·¤ß¡¢°ì½ï¤ËÅÜ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¹¬Ê¡¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎø³è¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»×½Õ´ü°ÊÁ°¤Î¾®»ù´ü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Á¤ÊËÜ¤ò±£¤·»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢Èà½÷¡¿Èà»á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯Ï·¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Æ°Ê³°¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬È¯Ã£²áÄø¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤â¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ç¡ÖÁÓ¼º´¶¤òÆÀ¤ë¿Í¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×
¿Í¡¹¤ÎÏ·²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢ÄêÇ¯À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤¬¡ÖÏ·¿ÍÀ¤¦¤Ä¡×¤ò¤ï¤º¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢¿¦¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò1Æü¤ÇÁÓ¼º¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅµÅª¤ÊÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÂÐ¾ÝÁÓ¼º¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï¿´ÍýÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤È¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤È¤¤¤¦µï¾ì½ê¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°ìÅÙ¤Ë¼º¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ÂåÅª¤ÊÀº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¸Ê°¦ÁÓ¼º¡×¤¬¿´¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤Ã¤È¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê°¦ÁÓ¼º¤È¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢¼«¸Ê°¦¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸Ê°¦¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¯¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢Æ±¤¸»Ö(¤³¤³¤í¤¶¤·)¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«¸Ê°¦ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÂÐ¾ÝÁÓ¼º¡×¤È¡Ö¼«¸Ê°¦ÁÓ¼º¡×¤¬°ìµó¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Îø³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ«Çû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤È¤Ê¤ë65ºÐ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îø³è¤òÄÌ¤¸¤Æ»î¤»¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ö¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÎø³è¤òëð²Î¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤Ç¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦¿Í¤È¤À¤±¡¢³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
