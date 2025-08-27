男性11人組「JO1」の白岩瑠姫（27）が26日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）にゲスト出演。お宝の鑑定額に喜ぶ場面があった。

今回白岩が持参したのは、おじの愛車「トライアンフ スピードツイン」。戦前のイギリス製のバイクで、白岩は「縁起もいいっていう意味も込めて、100万円」と予想した。

この鑑定結果は、本人評価額を上回る「700万円」で、スタジオは大盛り上がり。衝撃の鑑定結果に白岩は「イエーイ！ありがとうございます」とガッツポーズで喜び、今田耕司からも「ルッキー！すげえ！」という声が上がった。

鑑定を担当した「トライドモーターサイクルズ」代表・大石崚二氏は「博物館に飾るようなオートバイ。1938年式のトライアンフスピードツインに間違いありません」と大絶賛。「エンジン、タンク、レバー、ネジ類、計器類は当時のままついていて、すばらしいと思います」と説明した。

さらに「たまたまですね、このバイク、僕が売ったバイクでして」とまさかの事実が明かされ、今田は「えっ！？おじさんに売ったのは大石さん！？」とびっくり。大石氏が5年前にイギリスから輸入したものだといい、売値を聞かれると「400万で売りました」と答えた。

現在、白岩は普通自動二輪免許のみを取得しており、このバイクには乗ることができないという。今田から「大型の免許持ってたら、もしかしたら瑠姫くんが受け継ぐことになるかも分からないですよ」と話を振られると、「大型取りたいですね」とうなずいていた。