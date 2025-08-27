【ハニーズ値下げ】で見つけた！ 大人に似合う♡「1,000円台シューズ」

コーデのおしゃれ度を簡単にアップさせるなら、足元に注目してみて。存在感のあるシューズを取り入れれば、コーデのワンポイントになってくれるかも。そこで今回は【ハニーズ】から、大人コーデにマッチするシューズをピックアップ。現在1,000円台にお値下げ中なので、ぜひ早めにチェックして。

デイリーコーデでヘビロテしたいサンダル

【ハニーズ】「バックバンドサンダル」\1,280（税込・セール価格）

大きめのメタルバックルがアクセントになったサンダル。トレンド感のある厚めのソールも相まって、コーデのおしゃれ度が底上げできそうです。レザー調素材も高見えし、大人コーデにマッチ。存在感のあるデザインで、ヘビロテしたくなるかも。

きれいめコーデにマッチする主役級パンプス

【ハニーズ】「2wayリボンパンプス」\1,980（税込・セール価格）

シルバーの輝きが足元から華やかさを演出し、コーデのアクセントにもぴったり。カジュアルなジーンズコーデを上品に格上げしたい日や、きれいめなスカートコーデをセンス良く楽しみたい日にもおすすめ。リボンは取り外し可能で、シーンやコーデに合わせて使い分け可能です。

