きょう27日の関東は朝から広く晴れましたが、南下中の寒冷前線の影響で大気の状態が非常に不安定。夕方以降は所々で積乱雲が発達し、雷を伴った非常に激しい雨となるおそれがあり、注意が必要です。

■東北〜西日本の広い範囲で大気非常に不安定

本州付近を南下中の寒冷前線や、日中の気温上昇の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定となっています。午後4時20分現在、東北南部や北陸、また東海から西の内陸部を中心に雷雲が発達していて、レーダーによる解析では、所々で1時間50ミリ以上の非常に激しい雨が降っているものとみられます。

関東では、現在は目立った雨雲はみられませんが、関東全域に雷注意報が発表されていて、いつ・どこで積乱雲が発生してもおかしくない状況です。コンピューターの計算では、このあと関東各地で雨雲・雷雲の発生を予想していて、特に夕方以降の帰宅時間帯は、栃木や茨城、埼玉などの都市部でも一時的に雨が強まり、激しい雷雨になるおそれがあります。また、発達した積乱雲の下では落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうなどが起こる可能性もあり、天気の急変に十分な注意が必要です。