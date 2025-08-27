½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿åÃå¤òÊª¿§¤·¹¤²¤Æ¸«¤ë¡Ä30Âå¤Î¾®³Ø¹»ÃËÀ¶µÍ¡¤ò»³·Á¸©¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¡¡¶µÍ¡¤Ï°Í´êÂà¿¦
½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿åÃå¤ò»ùÆ¸¤Î¥Ð¥Ã¥°¤«¤éÊª¿§¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï27Æü¡¢¾±ÆâÃÏÊý¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤òÄä¿¦1Ç¯¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¶µÍ¡¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ää¿¦1Ç¯¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¾±ÆâÃÏÊý¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¤³¤È¤·6·îÃæ½Ü¤Î¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Êü²Ý¸å¤Î¹»Æâ¤ÇÏ²¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿å±Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÊª¿§¤·¡¢¿åÃå¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¹¤²¤Æ¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿åÃå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÆ±Î½¤Î¿¦°÷¤¬ÌÜ·â¤·¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯7·î¤´¤í¤Ë¤â2¡¢3²ó¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿åÃå¤òÊª¿§¤·¤Æ¸«¤ëÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡ÖÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ùÆ¸¤ËºÇÄã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢27ÆüÉÕ¤±¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£