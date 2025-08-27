Stray Kids、“口から音源”の圧巻ライブパフォーマンス！「Killing Voice」で新曲『CEREMONY』披露

Stray Kidsが圧倒的なライブパフォーマンスを披露した。

【写真】フィリックス、天使のようなビジュアルに「こんな美しい人おる？」

dingo Musicは8月26日18時、公式YouTubeチャンネルにStray Kidsの「Killing Voice」映像を公開した。

映像の中でStray Kidsは「ついに『Killing Voice』に出演することになりました。僕たちがカムバックしたので、『Killing Voice』とアルバム、たくさんの関心をお願いします」と挨拶。続いて、2020年に発売した1stフルアルバム『GO生』のタイトル曲『God’s Menu』で、エネルギッシュにステージの幕を開けた。

（画像＝dingo Music）

さらにStray Kidsは、プレデビュー曲『Hellevator』をはじめ、『MANIAC』『CASE 143』『Chk Chk Boom』『Thunderous』『Super Bowl』『Ex』『CHILL』『I Like It』『Back Door』『MIROH』『Social Path (Feat. LiSA) (Korean Ver.)』『S-Class』など、世界中のファンから愛された数々のメガヒット曲を次々と熱唱。音源をも“食い尽くす”ような迫力あるライブで、視聴者を圧倒した。

特に8月22日に発売された4thフルアルバム『KARMA』からは、タイトル曲『CEREMONY』や収録曲『In My Head』まで披露。唯一無二の音色とボーカルを惜しみなく発揮し、グローバルファンをさらに熱狂させた。

『KARMA』はStray Kidsが約2年2カ月ぶりに発表したフルアルバムで、グループ内プロデュースチーム「3RACHA」のバンチャン、チャンビン、ハンが制作に参加。タイトル曲『CEREMONY』は強烈なトラップEDMとベイリーファンクのリズムが融合した楽曲で、耐え抜いた時間を経て、ついに自分自身を祝う瞬間を歌っている。

（画像＝dingo Music）

途切れることなく続いたパワフルなライブで世界中のファンの心を震わせたStray Kidsは、「新しいアルバム『KARMA』をたくさん聴いて、Stray Kidsのこともたくさん愛してください」という明るい挨拶で「Killing Voice」を締めくくった。

「Killing Voice」は、アーティストが自身の代表曲をメドレー形式で“一発撮り”ライブ披露する人気コンテンツ。これまでにIU、MAMAMOO、少女時代のテヨン、KARA、SEVENTEEN、EXOなど、幅広いアーティストが出演し、音楽ファンから熱い支持を得てきた。

（記事提供＝OSEN）