Image: DJI

発表は日本時間の8月28日 21時だ！

「性能が語る」という強いワードが刻まれたDJIの公式サイト。なんだろうなとクリックしたら、このビジュのティザーでした。確信するよね。ワイヤレスマイクのDJI Mic 3（仮）が発表されるんだなって。

レシーバーらしき物体の画面に見えるTX1〜TX4の文字。そして緑色のレベルメーター。これは間違いなく、トランスミッター/ワイヤレスマイクが4台あるという証明。なおDJI Mic Miniのような物体が4つ並んでいるシーンもあります。確定きたわあ。

Image: DJI

ところで、従来のワイヤレスマイクは1台もしくは2台セットが大多数でした。だいたいそれで事が足りたんでしょうね。でもそれ以上の台数のマイクがほしい。一気通貫なシステムで3〜4人の声を記録したいという需要もあったのでしょう。

僕はここ数年、コンパクトなトークセッションの手伝いしています。そういう現場はモデレーター1人、パネリスト2〜3人のケースが多いんですよ。いろいろ試した結果、今はDJI Mic 2 x2、DJI Mic Mini x2を使っているのですが、Max4人分の声を記録するのに別途ミキサーとレコーダーも必要でして。そんな僕にピッタリじゃないか！

本当にDJI Mic 3（仮）が4チャンネル対応マイクシステムになるなら、買うね！ でもOsmo Pocket 3とか従来モデルは対応して...くれないかなー。こっちも新モデルを出してくれるならいいんだけど！

Source: DJI