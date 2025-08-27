【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.1「未知との邂逅」 11月12日実装

「ファイナルファンタジー XIV」のプロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏は、12周年のメッセージを12周年の節目となる8月27日に、YouTubeでプレミアム配信した。

さらに配信では、次回の拡張パッケージの情報を公開する大規模なファンイベント「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル」開催の告知が行なわれた。

今回のファンフェスティバルは、北米を皮切りに、ドイツ、日本で開催される。日程と会場は以下の通り。チケットの発売方法や価格などは後日の発表となる。

今回の『ファンフェス2026』は「その勢いのままに次の未来につなげていけるように」と、ファンフェスから拡張パッケージ発売までの期間がこれまでよりも短いことを示唆するようなメッセージもあった。今後のさらなる発表を待ちたい。

【北米会場】

開催日程：2026年4月24日・25日

会場：カリフォルニア、アナハイム・コンベンション・センター

【欧州会場】

開催日程：2026年7月25日・26日

会場：ドイツ、メッセ・ベルリン

【東京会場】

開催日程：2026年10月31、11月1日

会場：幕張メッセ

【ファイナルファンタジーXIV 新生12周年のご挨拶】

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO