お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラムを更新。息子が突発性発疹を患い、その後回復したことを報告しました。



【写真を見る】【 蜂谷晏海 】 息子の突発性発疹から回復「またひとつ、母も子も強くなれた気がする」 妊娠中の夏ファッションも紹介





投稿によると、蜂谷さんは「ベビバーグちゃん、しばらく突発性発疹で更新が空いてしまいました！」と説明。現在は「もうすっかり元気になり、またトコトコ歩いて笑顔いっぱいに戻りました」と息子さんの回復を喜んでいます。この経験について「またひとつ、母も子も強くなれた気がする」と綴っています。







また、蜂谷さんは現在妊娠中とのことで、「妊娠中はなんかずっとうっすら暑くて汗かいてる気がする」と夏の暑さへの対応についても触れています。







ファッションについては「Tシャツ素材でデザイン性あるもの助かる！！」と述べ、「抱っこした時にベビバーグの寝心地考えると装飾とかボタン付いたものだと居心地良くないし、でもシンプルTシャツだと今はお腹も目立つので、ペプラムのTシャツありがたや」と子育て中のママとして実用性とデザイン性を両立したペプラムのTシャツを愛用していることを明かしています。







さらに「ちょっとのおでかけでも、最悪の事態を考えて大荷物になっちゃう派」と育児中の外出時の心配事にも触れ、「いつか荷物少なくする勇気でるかな？」と自問しています。







投稿の最後には「今日も元気に！がんばりましょうねーー！」と読者へ向けて元気なメッセージで締めくくっています。







蜂谷晏海さんは、インスタグラムで2022年9月5日にお笑い芸人スピードワゴン井戸田潤さんと結婚したことを報告。2024年7月16日に長男を出産。今年7月に第2子を妊娠していることを公表しています。



【担当：芸能情報ステーション】