¹ÎÍ¹â¹»¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤Ø¡¡1·î¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤ò¸¡¾Ú¡¡°Õ¸«¤ËÁê°ã¡¢ºÆÄ´ºº¤Ç»ö¼Â´Ø·¸À°Íý¤ÎÉ¬Í×¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ
¹Åç¤Î¹ÎÍ¹â¹»¤¬1·î¤Ëµ¯¤¤¿¹Å¼°ÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÎÍ¹â¹»¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¡¢³Ø¹»Æâ¤ÎÎÀ¤Çµ¬Â§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿1Ç¯À¸¤ÎÉô°÷¤¬Åö»þ2Ç¯À¸¤ÎÉô°÷4¿Í¤ËËË¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¹ÎÍ¹â¹»¤Ï¤³¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¡£¹âÌîÏ¢¤«¤é¹Å¼°ÌîµåÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¡¢4¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1¤«·î¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ìÄä»ß¤Î½èÊ¬¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¾¹»¤·¤¿Èï³²¼ÔÂ¦¤È³Ø¹»Â¦¤Î°Õ¸«¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤ÏºÆÄ´ºº¤ò¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¿·¤¿¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÉô°÷¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
