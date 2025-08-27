【「らんま1/2」スマートフォンアクセサリー】 8月27日 発売

FOXが運営するcaseplay（ケースプレイ）は、TVアニメ「らんま1/2」デザインのスマートフォンアクセサリーを8月27日より販売開始した。価格はスリムプロテクションケースが5,980円など。

高橋留美子氏原作のドタバタ格闘ラブコメディー、TVアニメ「らんま1/2」のスマートフォンアクセサリーが登場。スマホケースのほか、AirPods/Galaxy Budsケース、スマホリングなど様々なアイテムが用意されている。

猫飯店モチーフのデザインや、アニメ一期の思い出がたくさん詰まったコラージュ風デザインなどが限定販売。18デザイン×140機種以上のラインナップが展開される。

□caseplay「らんま1/2」スマートフォンアクセサリーのページ

【商品ラインナップ（一部）】

スリムプロテクションプレミアムケース らんま1/2 - コラージュ - 乱馬&あかね 5,980円

スリムプロテクションプレミアムケース らんま1/2 - コラージュ - シャンプー 5,980円

スリムプロテクションプレミアムケース らんま1/2 - コラージュ - 猫飯店 5,980円

AirPodsケース らんま1/2 らんま 2,780円

Galaxy Buds2ケース らんま1/2 早乙女乱馬 2,780円

スマホリング らんま1/2 乱馬&シャンプー 1,980円

(C) 高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会