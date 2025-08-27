今年はクラブ創設30周年の節目の年にあたる、サッカー・J1のヴィッセル神戸。そんな港町のクラブを20年以上にわたってバックアップしている地元後援会がある。

ヴィッセル神戸海岸線地域後援会は、ヴィッセルが市民クラブとして発展するよう、神戸市営地下鉄海岸線の沿線地域で営業する事業者の会として、2003年4月に発足。

海岸線の御崎公園駅近くにある神戸ウイングスタジアム（現、ノエビアスタジアム神戸）は、2002年FIFAワールドカップ日韓大会開催を機に、神戸市立中央球技場から新しく建て替えられたスタジアム。その後、ヴィッセルがメインのホームスタジアムとして使用するようになった。

クラブは途中、二度のJ2降格という苦境も味わったが、後援会は温かくサポートし続けた。

「ヴィッセル神戸の活動を、地元地域の特徴を活かして支援し、ヴィッセル神戸とともに地域の発展を目指す」ことを目的に、活動を続ける同会。現在のメンバーは82人という大所帯に。



現会長の三橋敏弘さんは就任4年目。2年目にクラブが悲願のJ1初制覇、3年目にJ1と天皇杯の2冠を達成するなど、タイトルを次々と獲得する好調ぶりを受け、「会長をやめられない……」と笑う。

ヴィッセル神戸海岸線地域後援会の会長、三橋敏弘さん

同後援会は、活動の一環として、地元神社での必勝祈願や餅つき大会、OBを招いた総会などを開催。応援ツアーでは昨年、京都まで足を運んだ。

また、ノエビアスタジアム神戸の市民農園の一角に後援会の農園を持ち、収穫した作物を高齢者施設や保育園に届けるなど、世代を超えたつながりづくりにも力を入れる。

選手と一緒に地域の清掃活動も行うなど現場との交流も図っているが、三橋さんは「選手の健康状態を考えないといけないため、そこでの苦労もある」と明かす。

阪神・淡路大震災から30年とヴィッセルのクラブ創設30周年を受けて、今夏、クラブはチャリティーマッチを開催。7月27日には現チームがスペインの名門・FCバルセロナと対戦すれば、8月2日には三浦知良選手、永島昭浩氏、大久保嘉人氏らOBが参加したレジェンドマッチも行われ、両日ともスタジアムは大いに盛り上がった。その様子に、後援会のメンバーも感慨ひとしおの様子だったという。

今季もヴィッセルはJ1上位争いを展開中。カップ戦やアジアの舞台でもタイトル獲得を狙う。後援会で作成するユニフォームのクラブロゴ上には、獲得タイトルを示す星が4つ並ぶ。「この星を5つ、6つと増やしていきたい」と三橋さんは意気込む。



後援会は活動の様子や情報を、公式サイトなどで発信している。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』より