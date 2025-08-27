【材料4つ・レンチンで】ムラヨシマサユキさんの『マーマレード寒天』ひんやりおやつ

さわやかな味わいと涼やかな見た目で、夏にぴったり！ 4つの材料と電子レンジで「こんなに簡単にできちゃうの？」とうれしくなる『マーマレード寒天』のレシピを紹介します。

火を使わずにささっと作れるので、暑い日や子どもとのおやつ作りにもおすすめです！

『マーマレード寒天』のレシピ

材料（約13×21×高さ4cmのバット1個分）

オレンジマーマレード……100g

粉寒天……4g

〈シロップ〉

はちみつ……大さじ1

レモン汁……大さじ1

作り方

（1）寒天をふやかし、沸騰させる

口径約15cmの耐熱のボールに水1カップを入れる。粉寒天をふり入れ、そのまま1分おいてふやかす。ラップをかけずに電子レンジ（600W）で3分30秒〜4分加熱し、沸騰させる。やけどに注意しながら、取り出す。

POINT

レンジから取り出すとき、ボールがあつあつなので注意！ 軍手をはめて作業して、安全に。

（2）残りの材料を加えて混ぜる

水1カップ、マーマレードを加え、耐熱のゴムべらでゆっくり混ぜ合わせる。

（3）冷蔵庫で冷やし固める

バットに流し入れ、そのままおいて粗熱を取る。冷蔵庫で2時間以上冷やし固める。

（4）シロップを作る

別のボールにシロップの材料を入れて混ぜる。（3）を食べやすい大きさに切って器に盛り、好みの量のシロップをかけていただく。

POINT

シロップはうっすらかかっているくらいが、ほどよい甘さになっておすすめです。

仕上げのソースは少しかけるだけで、シトラス風味がアップ♪

少し砕いてから凍らせて、シャーベット風にしても◎です。

暑い日のお楽しみに、ぜひどうぞ。

（『オレンジページ』2022年8月17日号より）