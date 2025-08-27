【MPG 271QR QD-OLED X50】 2025年Q4前半 発売予定 価格：未定

MSIは8月27日、QD-OLEDモニター製品に関する内覧会を都内で開催した。そのなかで、QD-OLEDモニターの最新ラインナップ「MPG 271QR QD-OLED X50」が展示されていたのでご紹介したい。

「MPG 271QR QD-OLED X50」は、リフレッシュレート500Hz、解像度WQHD、27インチのゲーミングモニター。モニター部分はQD-OLEDが採用されており、OLEDよりもさらに輝度が高く、より鮮やかに発色するのが特徴となっている。

またAIセンサーによって、人がモニター前にいない間はモニター表示をオフにする「OLED Care 3.0」機能に対応。この機能により、モニターの焼付きが抑えられるようになる。このほか、80Gbps対応のDisplayport 2.1端子などを備えている。

また「MPG 271QR QD-OLED X50」と同等の性能を持ちつつ、「OLED Care 3.0」機能とDisplayport 2.1（80Gbps）端子をなくした下位モデル「MAG 272QP QD-OLED X50」もラインナップされている。それぞれ2025年Q4前半発売予定で、日本での価格は未定。

「MPG 271QR QD-OLED X50」については、9月25日～28日開催のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」で出展予定となっている。日本で実機が見られるのは今回は初ということで、気になる方はチェックしていただくといいだろう。

展示の様子

500Hzのデモが披露されていた