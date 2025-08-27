元広島監督・達川光男氏（70）が江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。達川氏の運命を変えた“もうひとつのコンタクト事件”を明かした。

東洋大時代からコンタクトレンズを着用していた。

プロ入り後、試合中にコンタクトを落として審判や相手チームの選手も含めてグラウンドを探した“珍事件”は有名だが、大学時代も事件を起こしていた。

「開幕戦の日に合宿所でコンタクトを流してしまったんよ」と明かした。

開幕・亜大戦は片方だけコンタクトを入れてプレー。ところが大事な場面で捕逸して、松沼雅之の連続無失点イニングを止めてしまった。

「松沼にも悪いことした」というミスだが、「それまではもの凄く目がいいと思われていたから全球団スカウトが見に来ていたのよ」と自身の評価にも繋がる失態だった。

試合後、各球団のスカウトに会わないように帰りのバスに乗り込んだが、1年生がしゃべってしまったことでコンタクトの件がバレてしまった。

広島4位指名だったが、コンタクトの件がバレなければもう少し上位指名は確実だった。

江川氏は「そのころはメガネをしている人はキャッチャーできないって言われてたからね」と同情した。