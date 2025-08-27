◇プロアマ交流戦 明大12―0ソフトバンク三軍（2025年8月27日 明大G）

春季リーグで6勝、最優秀防御率賞を獲得した毛利海大（4年＝福大大濠）がソフトバンク3軍戦に先発。地元福岡のチームとあって気合十分。ストライクを先行させ、打たせて取る投球で5回をわずか1安打に抑えた。

ストレートのMAXは148キロだったが、変化球を効果的に織り交ぜ連打は許さなかった。それ以上にマウンドから守備位置を指示したり内野手に声を掛けるなど周りの見えた姿に成長の跡が見える。「きょうは落ちついて投げられました。まずまずです」と明るい表情。集まったスカウト陣も「成長している」と喜んだ。

もう一人注目された久野悠斗（同＝報徳学園）は2回を2安打無失点に抑えた。「前回、桜美林大戦に投げたときはタメが作れず投げてしまって、きょうはタメを意識して投げました。もう少し真っ直ぐのスピードが出てくれるといいんですが」と話した。昨年、トミージョン手術を受け復活を期す秋のリーグ戦。戸塚俊美監督は「（久野は）徐々に良くなってきているよ。あと一息かな」と手応えを口にした。

打線は宮田知弥（同＝横浜）の先制2ランから火が付き16安打を浴びせて12得点。リーグ戦（9月13日開幕）に向けてエンジンガかかってきた。