DMM通販、「HG 1/144 GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）」などバンダイスピリッツ新商品の抽選受付を開始
【DMM通販：「バンダイスピリッツ新商品」抽選販売】 抽選申込期間：8月27日～9月1日15時まで 当選発表：9月3日から4日以内に当選者にのみメールにて順次連絡
(C)創通・サンライズ
DMMは、同社オンラインストア「DMM通販」にて「バンダイスピリッツ新商品」抽選販売受付を8月27日14時より開始した。抽選受付期間は9月1日15時まで。当選発表は9月3日から4日以内に当選者にのみメールにて順次連絡を予定している。
本抽選販売ではガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）」、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム（GQ）」、「HG 1/144 レジェンドガンダム」などがラインナップ。
また「オプションパーツセット ガンプラ 19 （フィン・ファンネル」や「SDガンダム EXスタンダード ガンダムバルバトス」の通常販売も実施している。
