DMMは、同社オンラインストア「DMM通販」にて「バンダイスピリッツ新商品‍」抽選販売受付を8月27日14時より開始した。抽選受付期間は9月1日15時まで。当選発表は9月3日から4日以内に当選者にのみメールにて順次連絡を予定している。

本抽選販売ではガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）」、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム（GQ）」、「HG 1/144 レジェンドガンダム」などがラインナップ。

また「オプションパーツセット ガンプラ 19 （フィン・ファンネル」や「SDガンダム EXスタンダード ガンダムバルバトス」の通常販売も実施している。

(C)創通・サンライズ

(C)西崎義展 / 宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS

(C)2015 BIGWEST