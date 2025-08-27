¡Ö¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î¹â¹»À¸2¿Í¤¬Ä©Àï¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÖKBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×28Æü³«Ëë¡¡HKT48¤Î¥é¥¤¥Ö
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â2ÀéËü±ß¡Ë¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î³©²°GC¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»À¸6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£ÃÏ¸µÊ¡²¬¤«¤é»³ºêµÁÌé¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â2Ç¯¡Ë¤ÈµÈ±Ê¶©°ìÏº¡ÊÅìÊ¡²¬¹â3Ç¯¡Ë¤Î2¿Í¤¬½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï26Æü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç18¥Û¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£à³©²°GCÌ¾Êªá¤Î¼ÇÌÜ¤¬¤¤Ä¤¤¹âÎï¼Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤Î´¶¿¨¤òÆþÇ°¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤Æº£·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÀ©¤·¤¿»³ºê¡ÊÆ±¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ï¡ÖÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤¬¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥×¥í¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¸ì¤ë¡£ÎäÀÅ¤ÇÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢ÀÐÀîÎË¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥×¥í¤Ë¡×¤È¾Íè¤Ø¤ÎÌ´¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2°Ì¤ÎµÈ±Ê¡ÊËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢176¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥300¥ä¡¼¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¡£¡Ö°ÊÁ°¤ÏÂÎ½Å¤¬90¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÚÆù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤éÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤Ë¡ÖÍ½ÁªÆÍÇË¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤¬²¿¤È¤«¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï28¡Á31Æü¤Î4Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¹áºÊ¿Ø°ìÏ¯¤äº£µ¨¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤é¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Ê¡²¬»Ô¤¬µòÅÀ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ê30Æü¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤«¤ì¤ë¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë