話題の新店8軒をまとめて紹介！ 鎌倉にオープンした胡椒餅専門店から、新大久保のコムタンスープ専門店まで

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 台湾老劉胡椒餅 鎌倉店（神奈川・鎌倉）

東京・吉祥寺で行列をなすほど人気を集めている胡椒餅（フージャオビン）専門店「台湾老劉胡椒餅（タイワンロウリュウコショウモチ）」が、2025年7月、神奈川・鎌倉に新店舗をオープンしました。

台湾老劉胡椒餅 鎌倉店 写真：お店から

2. 洋食 api（東京・池尻大橋）

＜店舗情報＞◆台湾老劉胡椒餅 鎌倉店住所 : 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-27TEL : 0467-40-3005

2025年7月、池尻大橋駅と三軒茶屋駅の間に位置する旧池尻中学校跡地に、校舎をリノベーションした複合施設「HOME/WORK VILLAGE」が誕生しました。

その中でも注目を集めているのが、洋食とワイン酒場のふたつの顔を持つ「洋食 api」。「三茶呑場マルコ」や「食堂かど。」など、三軒茶屋で人気の飲食店を営む株式会社2TAPSがオープンした新業態です。

洋食 api 写真：お店から

3. ニッポンドウ（東京・二子玉川）

＜店舗情報＞◆洋食 api住所 : 東京都世田谷区池尻2-4-5 HOME/WORK VILLAGETEL : 050-5456-8304

2025年4月、二子玉川駅から徒歩5分ほどの場所に、全国各地の地酒と、それに寄り添うアテを楽しめる店「ニッポンドウ」がオープンしました。

ニッポンドウ 写真：お店から

4. Ecrin de Louis ROBUCHON（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆ニッポンドウ住所 : 東京都世田谷区玉川3-15-12 玉川3丁目マンションTEL : 050-5456-0940

2025年7月、表参道駅構内にわずか2坪のパティスリー「Ecrin de Louis ROBUCHON（エクラン・ドゥ・ルイ・ロブション）」がオープンしました。手掛けるのは「フレンチの皇帝」と称されたジョエル・ロブション氏を父に持つルイ・ロブション氏です。

Ecrin de Louis ROBUCHON 写真：お店から

5. オクドンシク（東京・東新宿）

＜店舗情報＞◆Ecrin de Louis ROBUCHON住所 : 東京都港区北青山3-6-12 Echika表参道 B2FTEL : 03-5860-6110

2025年8月、東新宿駅から徒歩9分ほどの場所に、有名グルメガイドに8年連続で掲載されているソウル発のコムタンスープ専門店「オクドンシク」がオープンしました。同店は、2017年に韓国・ソウルでスタートした、人気の韓国料理「コムタンスープ」の専門店です。

オクドンシク 出典：ゆっきょしさん

6. mUni（東京・西荻窪）

＜店舗情報＞◆オクドンシク住所 : 東京都新宿区大久保2-6-10TEL : 03-6278-9155

2025年7月、西荻窪駅北口から徒歩約5分の伏見通り沿いに、焼き菓子とジェラートのお店「mUni（ムニ）」がオープンしました。

muni 出典：あおぽんぽこさん

7. 津軽煮干 ひらこ屋（東京駅）

＜店舗情報＞◆muni住所 : 東京都杉並区西荻北4-1-20 小林ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年8月、東京駅八重洲口直結の⼈気グルメスポット、東京駅⼀番街地下1階にある全国の名店が軒を連ねる「東京ラーメンストリート」内に「津軽煮干 ひらこ屋」がオープンしました。

津軽煮干 ひらこ屋 写真：お店から

8. 揚ル かりん（東京・銀座）

＜店舗情報＞◆津軽煮干 ひらこ屋住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年7月、銀座駅から徒歩約5分のところにオープンした「揚ル かりん」は、揚げ物を中心としたコース料理のお店。同フロア内の「銀座 凛 にしむら」がプロデュースする新業態です。

揚ル かりん 写真：お店から

＜店舗情報＞◆揚ル かりん住所 : 東京都中央区銀座7-2-8 東建ビル B1FTEL : 03-5962-8043

