やなせたかしさんと妻の暢さんをモデルにした連続テレビ小説『あんぱん』の第109回が8月28日に放送される予定です。嵩（北村匠海さん）にファンレターをくれた小学生の中里佳保が、祖父の砂男と柳井家にやってきて――というあらすじ。『あんぱん』脚本家の中園ミホさんが小学生のころにやなせたかしさんと文通していたことから、SNSでは中園さんをモデルにした役の登場ではないかと話題になっています。やなせさんとの思い出について中園さんが語ったインタビュー記事を再配信します。（初公開日：2024年6月4日）＊＊＊＊＊＊「やまとなでしこ」「ハケンの品格」「Doctor-X 外科医・大門未知子」「花子とアン」など数々の名作を世に送り出してきた脚本家の中園ミホさんは、50年以上のキャリアを持つ占い師としても活躍中だ。占いサイト「中園ミホ 解禁！ 女の絶対運命」が人気だが、このたび新たに人間関係の悩みに特化した性格診断サービス「だったら！ マンダリアン！」の配信がスタート。その醍醐味や込められた想い、そして人生の出会いについて聞いてみた。（構成◎丸山あかね）

＜前編からつづく＞

人間関係はバランスが大事

占い師でもある私は、脚本の新しい仕事が決まると、スタッフや役者さんの生年月日をさりげなく聞き出して占います。昔は芳しくない結果が出ると前途多難だと落胆していたのですが、今は相性のいい人だらけだと、逆にガッカリしてしまいます。和気あいあいでスムーズに進むものの、視聴率がイマイチだったり、話題にならなかったりするケースが多いのです。

一方、これは一筋縄にはいかない人間関係だ、という場合には、喧々諤々で現場が翻弄されたり、トラブルが起こったりと、はらはらの連続ですが、作品としては大成功を収めるのです。

どういうわけなのかというと、相性が良い人ばかりが集まっていたのでは、ヌクヌクとしてしまい、斬新な発想や切磋琢磨してやっていくという状況が生まれづらいのです。ピンチはチャンスといいますが、上手く行かないからこそ思案するのだし、巻き返さねばと奮起するのですね。みんなで困難を乗り越えようとすることで想像以上の力が出るのだと思います。

また、私はかつて経営者の鑑定もしていましたが、問題のない社員ばかりでは業績は上がらないんだな、という発見がありました。あからさまに上司にゴマを擦る調子のいい人がいたり、出世のためには手段を選ばないような野心家がいたり、丁寧過ぎてちょっと要領の悪い人もいるといった具合にバラエティに富んでいるほうが、総じて刺激的で大きなエネルギーが生まれるのです。そうして考えてみると、要となるのは「グループ内のバランス」だということがはっきりとわかります。

詳しく占う時は、そこへ運のバイオリズム、それぞれの人の運気も絡んできます。私の占いでは、12年をひとつの周期として、１年ごとに「胎生」「童幼」「縁起」「衰勢」「極楽」「餓鬼」「回帰」「天恵」「老熟」「逢魔」「空亡」「未明」という運気が巡ります。それぞれの運気に意味があり、積み上げてきた努力が実る「天恵」の人もいれば、人生の宿題が与えられる試練の時「空亡」の人もいるといった具合に、グループ内にいる人達がさまざまな運気を持ち込み、人にあげたり、人からもらったりしながら、互いに影響しあっているのです。

運気の良い「天恵」の人ばかりが集まっていたら、凄く良いことが起こりそうだと思うかもしれませんが、強すぎて、グループ内の運気が乱れるということがあります。運気の悪い人がいないと、運が流れるスペースがなく、動きが止まってしまうからです。それはエネルギーが活性化しないことを意味しますので、大きな成果にはつながりづらいでしょう。

相性同様、運気の点から見ても、大事なのはバランス。いろんな運気の人がバランスよくいることが理想的なのです。これからは、良い／悪いといった表面的な占い結果に落ち込まない、舞い上がらないこと。冷静に、本質的な部分を見てほしいと思います。

「空亡」を恐れることはない

厳しい冬の運気と言われ、12年のうち運気が低迷する「逢魔」「空亡」の空亡期を恐れている人もいますが、決して恐れることはありません。神様から成長するための課題を与えられる修行の時期ですから、たとえ困難なことが降りかかっても、逃げずに成し遂げれば、ぐっと成長でき、次の10年間の運気が上昇します。

ぐーたらでコツコツ努力することが苦手な私の空亡期は、いつも大変な仕事が与えられるように思います。前回の空亡期は、朝ドラ「花子とアン」を頑張って書きました。視聴率も良く、話題になったのは、神様からのご褒美だと思います。

実は今、私は空亡期です。今度はどんな課題を与えられるのだろうと思っていたところ、再び朝ドラのお話をいただきました。来たな〜と（笑）。来春から放送予定の「あんぱん」です。朝ドラは本当に大変で命を削る覚悟が必要な大修行。もう執筆に入っていますが、休んだり遊んだりする時間はまったくありません。

怠け者で、仲間とお酒を飲むのが大好きな私には、辛い日々です。周囲の期待という大きなプレッシャーに押しつぶされそうになる時もあります。でも真摯に仕事と向き合い、この冬の時期を超えた暁には春が来るとわかっているので頑張るしかありません。

縁のある人とは幾度でもめぐり会う

朝ドラ「あんぱん」は「アンパンマン」で知られるやなせたかしさんと奥様の物語。戦前から戦後の激動の時代を懸命に生きた夫婦の人生を描きますが、やなせさんとは不思議なご縁で結ばれているような気がします。

やなせさんが、「アンパンマン」のテレビアニメ化で世間から大きな注目を浴びるのは、69歳の時なのですが、私はそれ以前からやなせさんを知っていて……。私が小学生の頃、文通をしていたのです。

私は10歳で大好きだった父を亡くし、ふさぎがちだった時、やなせさんが書かれた「人間なんてさみしいね」という詩に出会い、凄く救われました。父だけが一人で死んだわけではないんだと思えたからです。気持ちを手紙に書いてやなせさんに送ったところ、驚くような速さでお返事をくださって。そこから文通が始まったのですが、最後にお手紙を書いたのは15歳の時。いつもすぐに返事をくださるので、私の方から文通をやめてしまったという（笑）。なんて失礼なことをしてしまったのだろうと思っていたのですが、今回の件で、まだご縁は続いていたのだなぁと不思議な気持ちがしています。

実は、朝ドラのテーマを決める時も不思議な偶然があって……。どんな物語にするかという会議の時に、私は数人の候補を考えていたのですが、「やなせたかしさんはどうでしょう？」と提案しかけた時、「たかし」の「し」まで言うか言わないかのところで、プロデューサーが鞄から１冊の本を取り出したのですが、やなせさんの本だったのです。やなせさんが手掛けた「アンパンマンのマーチ」の歌詞が、子ども向けにしてはあまりに哲学的で、興味を抱いたからということでしたが、こんな偶然ってある？って。

大袈裟なことを言うようですが、ちょっとゾクゾクっとするような展開でした。何かに導かれているというか、目には見えないご縁の力が動いたのを感じます。

どんな人でも出会うことには意味がある

私は、すべての出会いには意味があると思っています。人生で巡り合う人たちは、その時々にメッセージを持って、あなたの前に現れるのです。嫌な上司に当たってしまった時、意地悪な人のいるグループに属してしまった時、改めてその意味を考えてみてください。なぜこの嫌な上司に当たってしまったのだろう？ どうして意地悪な人のいるグループに属してしまったのだろう？と。

ひょっとしたら、耳の痛いことを言う嫌な上司は、あなたの自立心を育てるために現れたのかもしれないし、グループの意地悪な人は、あなたに人の痛みを教えてくれる存在なのかもしれません。

もちろん気の合う人とのご縁は尊いものですが、この人は苦手、嫌いだと感じる人とのご縁も同じくらい大切にしてほしいと思います。年を重ねると、人生経験を積んでいる分、人付き合いもうまくなりますから、そういう苦労する出会いほどありがたいものです。良いご縁にするかどうかは、自分次第なのだと思います。

人間関係というのは、出会いと別れを繰り返し、常に変化しながら続いていくもの。今あなたの周りにいる人たちは、あなたが出会うべくして出会ったかけがえのない人たちです。

煩わしいことも多々ありますが、出会いは、人生を味わい深いものにしてくれると私は信じています。占いをうまく使って、人間関係を楽しみましょう。