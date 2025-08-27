¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥´Ñ¸÷¡¢²Æ¤ÎÈò½ë´Ñ¸÷¤Î¿Íµ¤ÁªÂò»è¤Ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤Î²Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¤äÈò½ë¤Î¤¿¤á¤Î¿å¾å´Ñ¸÷¤¬¿Íµ¤¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ñ¸÷¥¯¥ë¡¼¥º¡×¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤¬Á°Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤è¤ê20¡ó¶á¤¯Áý¤¨¡¢Í½ÌóÎÌ¤âÁ´ÂÎ¤Ç45¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¸¦µæ±¡¤Î´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ñ¸÷Í·Í÷Á¥¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃæÉô¸ÐËÌ¾Êµ¹¾»»Ô¤Î»°¶®¥À¥à¤«¤é³ë½§壩¡Ê壩¤Ï¥À¥à¤Î°ÕÌ£¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¹¾¾å¤ÎÀ¾ÎÍ¶®Åì¶è´ÖÏ©Àþ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¸¡º÷¿Íµ¤¤Ï10ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÀ¾Éô¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Î·ËÎÓß¢¹¾·Ê¾¡ÃÏ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¤¬2ÇÜ¶á¤¯¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎËÌ³¤¤Î潿½§¡Ê¥¦¥§¥¤¥¸¥ç¥¦¡ËÅç¡¢ÅìÉôÞ¶¹¾¾Ê¤Î¹º½£À¾¸Ð¡¢Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô±ÀÆî¾Ê¤ÎÂçÍý洱¡Ê¤¸¡Ë³¤¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÍ·Í÷Á¥Î¹¹Ô¤¬¿Íµ¤¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¾å³¤²«±º¹¾¤Î´Ñ¸÷¿Íµ¤¤â°ú¤Â³¤¹â¤Þ¤ê¡¢1Æü¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏºÇÂç¤Ç±ä¤Ù3Ëü1000¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢²«±º¹¾¤Ë¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ1400ÀÉ¤òÄ¶¤¨¤ë²ßÊªÁ¥¤¬¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ£¿ô¤Îµ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ¥Çõ¤¬°ÂÁ´¤Ë±¿¹Ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤ÎÍ¢Á÷¥é¥Ã¥·¥å´ü´ÖÃæ¤Î²¢À¹¤Ê»Ô¾ì¼ûÍ×¡¢ÆÃ¤ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¥Ö¡¼¥à¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¥Ö¡¼¥à¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ë36ËÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹ÒÏ©¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÀßÄê¤·¡¢¿åÏ©Í¢Á÷¤òÎ¾´ß¤ÎÉ÷¸÷¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë·ü¤±¶¶¤È¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¡¢´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë