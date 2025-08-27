Êì¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÇËå¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä22ºÐ¥â¥Ç¥ëà¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÎ±³Ø½ªÎ»Êó¹ð¡Ö»ÐËåÂ·¤Ã¤ÆåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÈþ¿Í¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÎ±³ØÀ¸³è½ªÎ»¤òÊó¹ð
¡¡Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÎÓÈþÏÂ(46)¤ÇËå¤Ï¡ÖNiziU¡×¤ÎRIMA(21)¡Ä¡£22ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÎ±³Ø½ªÎ»á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1Ç¯´Ö¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÎ±³Ø¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïkanon¡£Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¥Ø¥½¥Ô¥¢¥¹¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤â¡¢Ë¡³ØÉô¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤é¤±¡£¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ÊÍ§¿Í¤ä´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎ±³ØÃæ¤Ï14ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¼«Í³¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤â²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¤³°À¸³è¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ±³Ø¤Ë²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÈþ¿Í¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥«¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤Î±³Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿♡¡×¡Ö»ÐËåÂ·¤Ã¤ÆåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡kanon¤ÎÉã¤Ï¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎZeebra(54)¡£kanon¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£