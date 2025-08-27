高橋みなみ「無性に食べたくなる」手作り夕食公開「彩りが綺麗」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋みなみ「食欲そそる」と話題の手料理
高橋は「たまに生姜焼きが無性に食べたくなる」とつづり、調理風景を公開。続く投稿では「きょうの夜ごはん」と添え、目玉焼きや野菜とともに盛り付けられた生姜焼きを披露した。
この投稿にネット上では「彩りが綺麗」「美味しそう」「ボリューム満点で流石です」「食欲そそる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
