¡ÖÁ°È±¤Ê¤·²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤á¤ë¤ëàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖÈ±åºÎï¡Á¤Ã¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×
¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡à¤á¤ë¤ëá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤Î¡¼¤Ó¤Æ¤Û¤·¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¶»¸µ¤ËÆÏ¤¯¹õÈ±¤ò¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±Èþ¿Í¤À¤Í¡×¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¤á¤ë¤ë²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖÇòT¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦»Ò¤¤¤ë¤«¡ª¡ª¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÖÈ±åºÎï¡Á¤Ã¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤Âç¿Í¤Ý¤¤¡×¡Öº£¤ÎÄ¹¤µ¤âÅ·ºÍÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£