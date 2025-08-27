「なにわ男子のアカウントかと」シルクロードの誕生日ショットに「曲のセンスがすごい！！！」の声
YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは8月26日、自身のInstagramを更新。誕生日ショットを公開しました。
コメントでは「改めて誕生日おめでとう」「曲のセンスがすごい！！！」「なにわ男子の曲使ってくれてるの嬉しすぎる！良い一年にしてください！」「なにわの曲でびっくり！一瞬なにわ男子のアカウントかと、、！いつかコラボ見たいです」「ゆんちゃんとシルク君仲良し夫婦！！コルク君も可愛い」「最強の家族、夫婦、シルクロード！無理せず頑張ってね」「かわいい！！」と、絶賛の声が寄せられました。
「最強の家族、夫婦、シルクロード！」シルクロードさんは「８月１９日31歳の誕生日を迎えました」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、バースデーケーキを持ってはじけるような笑顔を見せる自身のソロショットです。2、3枚目は、妻でYouTuberのゆんさんと息子との家族ショットで、3人で顔を寄せていてほほ笑ましいです。「ゆんちゃんいつもありがとう コルクもありがとう 大好きだよぉ！奥さんとしてだけではなく、1人の女性として守っていきます」と、愛のメッセージもつづりました。
「誕生日迎えたときは夫婦でポケカ」19日には「メイン動画はめちゃくちゃ過酷な動画ですが 誕生日迎えたときは夫婦でポケカしてました」「#シルクロード生誕祭2025」とつづり、ゆんさんとのツーショットを投稿していたシルクロードさん。リラックスした表情がすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)