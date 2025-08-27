木村屋總本店から秋の新作♡栗香るあんクロワッサンと和だしのクロワッサン登場

創業150年以上の歴史を誇る木村屋總本店から、この秋を彩る限定クロワッサンが登場します。芳醇な発酵バターを使った生地に、栗のまろやかな甘さと香ばしいカラメルが重なる「あんクロワッサン（栗×カラメル）」、そして和の風味がふんわり香る「おだしのクロワッサン」。駅ナカ7店舗限定での販売なので、日常のちょっとしたご褒美にもぴったりです。

栗とカラメルがとろける贅沢クロワッサン

「あんクロワッサン（栗×カラメル）」は、栗の甘露煮にバターと生クリームを加えたマロンあんを、発酵バター入りクロワッサン生地で包み込んだ一品。

焼き上げることで香ばしいカラメルの風味が重なり、ひと口ごとに秋の深まりを感じられます。価格は税込380円と、ちょっと贅沢なおやつや手土産にもおすすめです。

和の香り広がる「おだしのクロワッサン」

「おだしのクロワッサン」は、キューブ型の可愛らしいクロワッサンから、ほんのりと和のだしが香るユニークなフレーバー。

バターの香りとだしの旨みが調和し、シンプルながら奥深い味わいが楽しめます。価格は税込280円。朝食や軽食にもぴったりで、洋と和の魅力を同時に楽しめる新感覚クロワッサンです。

発売日・販売店舗情報をチェック

発売日は2025年9月1日(月)。販売店舗は駅ナカを中心に7店舗展開されます。

キムラスタンド巣鴨、キムラスタンド大森、羽田空港第一ターミナル、羽田空港第二ターミナル、エキュート大宮、アトレ吉祥寺、アトレ新浦安にて限定販売。

店舗ごとに取扱商品が異なる場合があるため、訪れる前にチェックしてみてください。

秋の味覚を木村屋のクロワッサンで♡

木村屋總本店が贈る新作クロワッサンは、栗の甘さとカラメルの香ばしさが楽しめる「あんクロワッサン（栗×カラメル）」と、和の風味をまとった「おだしのクロワッサン」の2種類。

いずれも秋だけの特別な味わいです。駅ナカで気軽に手に入るので、仕事帰りやお出かけの合間に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

ちょっとしたご褒美にぴったりの秋スイーツで、心もお腹も満たされますよ♪