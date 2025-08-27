YouTuberいけちゃん、水着姿で美バスト際立つ「今年初の海水浴」ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/27】旅行系YouTuberのいけちゃんが8月26日、自身のInstagramを更新。今年初となる海水浴の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】不倫騒動の人気YouTuber、美バスト際立つ海水浴ショット
いけちゃんは「今年初の海水浴！！」と今シーズン初となる海水浴を楽しんだことを報告。動画では、美バストが際立つ水色のビキニ姿で海辺でリラックスした表情を見せており、青い海と空を背景に夏らしい時間を過ごしている様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「夏らしくて素敵」「海似合ってる」「可愛すぎる」「リフレッシュできそう」「水着姿が美しい」といった声が上がっている。
いけちゃんは1997年9月20日、秋田生まれ。大学時代にYouTubeを始め、現在の登録者数75万人。2022年からグラビア活動も開始。2025年7月に編集者・箕輪厚介氏との不倫疑惑が「FLASH」（光文社）で報じられ、インターネット上で大きな騒動となり謝罪。8月23日には約3週間ぶりに動画投稿を再開した。（modelpress編集部）
◆いけちゃん、今シーズン初の海水浴を満喫
