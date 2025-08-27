丸ビル店限定シュークリームも！ 代官山の大人向けジェラート専門店が待望の2号店をオープン（東京・丸の内）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は丸ビルにオープンした、人気クラフトジェラート専門店の新店舗です。天然由来の素材で作る身体に優しいジェラートは、他にはない完全オリジナルレシピ！ 丸ビル店限定の焼き菓子とシュークリームにも注目です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

GELATO BRAVO 丸ビル店（東京・丸の内）

身体に優しいクラフトジェラート専門店「GELATO BRAVO（ジェラート ブラーボ）」が、新店を東京・丸の内の「丸ビル」地下1階にオープン。高品質な天然由来の素材を使用したジェラートとともに、丸ビル店限定の焼き菓子や大人向けシュークリームを販売します。

保存料不使用、厳選素材で作るクラシカルな味わいが人気 写真：お店から

GELATO BRAVOは、イタリアンの名店「Bingo（ビンゴ）」のシェフ・小林秀徳氏が監修するジェラート店。代官山にある本店は、2023年のオープン以来人気を博しています。

イタリアの伝統的なジェラートの製法にならいながらも、保存料は使わず、厳選した素材のみを使用した完全オリジナルレシピで作っているのが特徴。素材が持つ本来のおいしさを大切にしています。

「ジェラート」は、1フレーバー550円〜、2フレーバー800円〜（共にシングルカップで提供） 写真：お店から

すべて手作りで、少量ずつ生産することでできたてのジェラートを提供。常に滑らかな口当たりで提供されるよう、イタリア「ポゼッティ社」のショーケースで品質を保っています。

さらに、丸ビル店限定メニューとして、アマゾンカカオを使用した焼き菓子や焼き立てのシュークリームも販売しています。

「Brutti ma buoni（ブルッティ・マ・ブォーニ）」 写真：お店から

アマゾンカカオを使用した「Brutti ma buoni（ブルッティ・マ・ブォーニ）」は、北イタリアのピエモンテ州ボルゴマネーロ発祥の伝統菓子。マカンボやブラジルナッツ、カカオニブなどの希少なナッツをふんだんに使って焼き上げています。

フレーバーは「アマゾン」540円、「マカダミア」648円、「ピスタチオ」810円の3種を用意。

「Bignè（ビニェ）」 写真：お店から

シュークリーム「Bignè（ビニェ）」594円は、後味がすっきりとした大人向けの味わい。純国産鶏「後藤もみじ」の平飼い卵を使用し、じっくりと焦がしたキャラメルとメイプルカスタードで作っています。

店内はBRAVOのキーカラーであるブルーを基調にした落ち着いた雰囲気。イートインスペースがあるので、ゆったりとジェラートを味わうことができます。

旬のフルーツや選りすぐりの素材で作られた身体に優しいジェラートで、猛暑の疲れを癒やしてみてはいかが？

食べログレビュアーのコメント

ビターチョコレートとアマゾンミックス 出典：Anoteさん

『少し酸味感じる大人のビターチョコレート。

アマゾンミックスはバナナがしっかりと主張しつつもくどすぎない甘さにまとまっていて、且つ複雑な味。

この日、coming soonになっていたフレーバーは、プレオープンで完売してしまい材料の入荷待ちだそう。残念！

でも次回の楽しみにもなりました。再訪必至です』（Anoteさん）

ビニェ 出典：EIKOEIKOさん

『丸ビル店限定のシュークリームをいただきました。限定という言葉って魅力的ですよね〜。

ちなみに、イタリアではシュークリームのことをBignè （ビニェ）というらしいてす。

カスタードクリームの中に焦がしキャラメルクリームか入ってるんだけど、このほろ苦が良いアクセントとなっていてめちゃ旨でした！』（EIKOEIKOさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆GELATO BRAVO 丸ビル店住所 : 東京都千代田区丸ノ内2-4-1 丸の内ビルディング B1FTEL : 03-6206-3808

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

