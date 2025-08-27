à¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØÉü³èá68ºÐ½÷Í¥¤ÎÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤À¤¤¤¹¤¡×
¡Ö¤â¤¦Ä¹¡½¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡×Ì¾Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò(68)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÉ×ÉØá¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò°Ï¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Î1½µ´Ö¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤»éËÃ´Î¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¡¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¥±¡¼¥»°Ëæ¡¡Ë¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(1992Ç¯¡Á)¤ÇÄ¹Ç¯É×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂðËã¿(69)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÊ£¿ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂðËã¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦Ä¹¡½¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Çµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤ß¡¢¡Ö¼«»£¤ê¤·¤¿¤é¤Þ¤¿±§Ãè¿Í¤À¤ï¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤ï¤¡ÆóµÜÉ×ºÊ¤À¡×¡ÖÉ×ºÊ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¼è¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì¾¼è±é¤¸¤ëË¡°å³Ø¼Ô¡¦ÆóµÜÁáµª¤È¡¢ÂðËã±é¤¸¤ë²£ÉÍÅì½ð·º»ö¡¦ÆóµÜ°ìÇÏ¤¬É×ÉØ¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£