­à¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØÉü³è­á68ºÐÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò=1984Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡Ö¤â¤¦Ä¹¡½¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤¡×Ì¾Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡½÷Í¥¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò(68)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£­àÉ×ÉØ­á¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤ò°Ï¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤µ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Î1½µ´Ö¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤»éËÃ´Î¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¡¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¥±¡¼¥­»°Ëæ¡¡Ë¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥­¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(1992Ç¯¡Á)¤ÇÄ¹Ç¯É×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂðËã¿­(69)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÊ£¿ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÂðËã¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦Ä¹¡½¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤¤Çµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤­¤ß¡¢¡Ö¼«»£¤ê¤·¤¿¤é¤Þ¤¿±§Ãè¿Í¤À¤ï¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤ï¤¡ÆóµÜÉ×ºÊ¤À¡×¡ÖÉ×ºÊ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤À¤¤¤¹¤­¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÂðËã¿­(º¸)¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÌ¾¼èÍµ»Ò
¡ÊÌ¾¼è¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷natochan2023¤è¤ê¡Ë
¡ÊÌ¾¼èÍµ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@natochan2023¤è¤ê¡Ë
¡ÊÌ¾¼èÍµ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@natochan2023¤è¤ê¡Ë

¡¡Ì¾¼è¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì¾¼è±é¤¸¤ëË¡°å³Ø¼Ô¡¦ÆóµÜÁáµª¤È¡¢ÂðËã±é¤¸¤ë²£ÉÍÅì½ð·º»ö¡¦ÆóµÜ°ìÇÏ¤¬É×ÉØ¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£