ソニーミュージックがタイの音楽レーベル What The Duckとタッグを組み、グローバルコラボレーションプロジェクトを始動。第1弾アーティストとして、シンガーソングライター LOOKWAI（ルックワイ）がデビューシングル「You Still Do」をリリースした。

現在17歳のLOOKWAIは音楽に囲まれて育ち、ギターやピアノ、作詞作曲、歌唱において突出した力を発揮。その独自の声と表現力がソニーミュージックとWhat The Duckの目に留まり、本プロジェクトへの参加が決定した。

デビューシングルは失恋の切なさを凛とした強さへと昇華させる楽曲に。深く真実の愛を注いだ関係が終わっても、その経験が自分の中に強い確信として残っていることを歌っている。

単なる悲しみではなく、自分が全力で愛した証として前向きなエネルギーに転化する、Z世代の心に響く“失恋ソング”となっている。“失恋”という普遍的なテーマに、切なさの中に軽やかさと、ほんの少しの意地悪さを忍ばせたこの楽曲には、LOOKWAIらしいチャーミングさと芯のある強さが息づいている。

また本作は、サウンドも明るさと可愛らしさをベースにしつつ、クールな一面を忍ばせ、自信を引き出すようにデザインされている。タイのバンド SCRUBBのメンバー Ballがプロジェクト全体の総合プロデュースを担当し、LOOKWAIの表現を一から丁寧に指導。さらに、I HATE MONDAYのメンバーとしても活動しているMick Petchpoomが楽曲プロデュースとして参加し、フレッシュなエネルギーを吹き込んでいる。

なおソニーミュージックとWhat The Duckは、本プロジェクトを通じて次世代を担うタイ人アーティストを世界へと押し上げ、サポートしていくとのことだ。

