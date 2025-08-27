Number_i岸優太、20代最後の瞬間を映し出す 『ヌメロ・トウキョウ』10月号特装版表紙に登場
Number_iの岸優太が、8月28日発売となる雑誌「ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）」10月号特装版（扶桑社）の表紙にソロで初登場。特装版では、通常版には掲載されていない4ページを追加した、計14ページにわたる「LATE CHECK OUT：岸優太の日常と非日常」を大特集している。
【写真】グランドハイアット東京で岸優太20代ラストを写すフォトギャラリー
唯一無二であること――それは、Number_iが大切にしている価値観であり、岸優太という人間を象る言葉でもある。純粋に心が楽しいという気持ちに満たされながら、どこまでも自由に、また大胆に挑戦する。約1ヵ月後、30歳を迎える彼が「グランド ハイアット 東京」で、レイトチェックアウトまでの時間をゆっくり愉しむ。29歳から30歳へと移り変わる、人生の“節目”のときに仕事のこと、仲間との絆、将来についてなど、新たなステージへ向かって、いま彼はなにを想うのだろうか。
「LATE CHECK OUT」と題するヴィジュアルストーリーでは、「グランド ハイアット 東京」を舞台に、普段なかなか見ることができない、彼の“日常と非日常”にクローズアップした。広々としたホテルにゆっくりと流れる時間。とびきりモードなファッションを身にまとった“非日常の岸優太”と、歯磨きをしたり、浴衣に着替えてお茶を淹れながらくつろぐ“日常の岸優太”とのコントラスト。それは、彼が持つ多面的な魅力を表現した20代最後の瞬間を映し出す物語に。
約1ヵ月後の9月29日、30歳の誕生日を迎える岸優太。20代から30代へと移り変わる人生の節目を目前にして、彼は「30歳になるのが悔しい…」と打ち明けた。「30歳になることが、こんなにも複雑な気持ちになるとは思ってなかったんですよね（笑）。20代をまだまだ味わい尽くせてないのに、気づけば終わりが見えてきている。でも、『じゃあ、やり残したことがあるか？』って言われたら、そうでもない」と、ありのままの自分を大切にする、飾らない彼らしい言葉で話してくれた。
2ページにわたるロングインタビューでは、Billboard JAPANにおいてもJAPAN Hot 100で総合首位を獲得するデジタルシングル「未確認領域」について、Number_iが生み出すクリエイションや3人の関係について、彼が理想とする「かっこよさとは？」など、さまざまな質問に対して心の内をたっぷりと本音で語っている。
岸はNumber_iの現状について問われると、「ピュアですね」と即答。「好きなことに一直線で、計算も打算もなく、ただ夢中で走っている。自分たちの立ち位置、フェーズみたいなものはあまり考えてなくて、ただただ音楽を楽しんでいます。だからこそ、どんなことも吸収できる。それが今の僕たちの強さであり、原動力にもつながっています」と語る。
ピュアという言葉は、子どもっぽさではなく、研ぎ澄まされた感性のこと。余計なものを削ぎ落として、心の震える方向にまっすぐ歩いていく。
「3人それぞれ、好きな音楽もファッションも全然違うんです。でもその個性が混ざり合って、ひとつになる方が絶対面白いし、強い。個性の違う3人が、それぞれの“かっこいい”を持ち寄って、一緒にひとつの世界を作っている。それって簡単なようでいて、実は奇跡みたいなことなんだと思います」。
違いを許容し、影響を受け合うこと。その関係性の心地よさを、岸は「風通しがいい」と表現する。きっと、そんな空気を支えるのもまた、彼の朗らかな人柄だろう。
「（中略）ルーツも趣味もバラバラだけど、それぞれの“好き”が混ざり合って、新しいものになっていく過程が面白い。なにより、（平野）紫耀と神宮寺（勇太）のことを、僕自身も常に知っておきたいんですよ。ふたりとも幅広くいろんな音楽が好きだし、ふたりのかっこいいと思うものに刺激をもらって、自分の感性も自然と影響を受けて、更新されていくから」。
昨年、Number_i全員で「ヌメロ・トウキョウ」に登場したとき、3人の関係値を“言葉に表せない唯一無二”のものと語った。
「今も変わっていません。家族や友人、ビジネスパートナー…そのどれもが融合されていて、うまく言語化できないですね。ただ間違いなく、3人の違った個性をつないでいるのは、『唯一無二でありたい』という意志」。
このほかにもヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も公開。
Number_iの岸優太が表紙に登場する「ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）」10月号特装版（増刊）は、扶桑社より8月28日発売。定価980円（税込）。
