ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】JR鹿児島線、基山―久留米駅間の運転再開 鳥栖駅の信号機に… 【続報】JR鹿児島線、基山―久留米駅間の運転再開 鳥栖駅の信号機に落雷で一時見合わせ（27日午後6時50分現在） 【続報】JR鹿児島線、基山―久留米駅間の運転再開 鳥栖駅の信号機に落雷で一時見合わせ（27日午後6時50分現在） 2025年8月27日 16時23分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、27日午後3時53分ごろ、鹿児島線鳥栖駅で落雷により信号機に不具合が起きた。この影響で基山―久留米駅間で一時運転を見合わせたが、18時35分ごろに運転を再開した。▶JR九州・運行情報 西日本新聞