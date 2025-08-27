JR九州によると、27日午後3時53分ごろ、鹿児島線鳥栖駅で落雷により信号機に不具合が起きた。この影響で基山―久留米駅間で一時運転を見合わせたが、18時35分ごろに運転を再開した。

