読売テレビ「にけつッ！！」が２６日に放送され、千原兄弟・千原ジュニア、ピン芸人・ケンドーコバヤシが出演した。

ケンコバは、現在、女優・筧美和子とラジオで共演中だと話し「チクリメールみたいなのがラジオに来るんですよ」と切り出した。

ケンコバは、最近、筧がお笑いコンビ・紅しょうがとＹｏｕＴｕｂｅ共演したことを明かし「投稿がきまして『筧さん、デニムのファスナー全開で開いてませんか？』っていう。全部、ジッパーが開いちゃってるっていう。筧さん『そうなんです…』って」と話した。

さらに「筧さん、事務所の方からもＹｏｕＴｕｂｅやんのはエエけど、炎上するようなことはやめとけよと。品のないことはやめときなさいと。重々言われてるらしくて…。本人、撮り終わってから（ファスナーが全開になってることに）気付いたんです」と説明。

筧は、紅しょうがにも迷惑をかけてしまうのでは？とパニックになり、編集スタッフにファスナー部分への「モザイク加工」を依頼したという。

ケンコバは「（ＹｏｕＴｕｂｅを）見たら、とんでもない映像になってて。こんな所にモザイクかかってたら意味持ちすぎやろ」と苦笑。「（筧が）『やっぱり（モザイク）やめてください！』って。結果、元のやつに戻して、プレーンな開いた状態であがってるんで、良かったら見てあげてください」と話しながら爆笑していた。