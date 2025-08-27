「部屋着なのにおしゃれすぎ」「着るだけで気分上がる」秋はじめにおすすめルームウェア8選
そろそろ夏の終わりも近づき、昼間は蒸し暑さが残る一方で、朝晩はひんやりする日も。そんな気温差のある時期に活躍なのが、軽やかに着られるルームウェアだ。さらっと快適に過ごせる薄手のパジャマや、冷え対策にぴったりなカーディガンなどの羽織ものまで、おしゃれでかわいいアイテムを紹介する。
【画像】部屋の中だけなんてもったいない！ちょっと買い物にもぴったりなルームウェア、お得な7点セットも
■かわいさも快適さも両立！季節の変わり目におすすめルームウェア
[WULFUL] ルームウェア レディース 綿100 秋 春 長袖 パジャマ
綿100％素材で、肌ざわりが心地よい、上下セットのルームウェア。ルーズめなシルエットのワイドパンツは締めつけ感がなく、リラックスタイムにもぴったり。シンプルで選びやすい3種のデザイン展開もうれしい。蒸し暑さが残る晩夏から、少し肌寒い秋口まで長く使える。
[Rose Halcyon] パジャマ レディース ルームウェア 7点セット
トップスやパンツ、キャミソールなどががそろった7点セットのパジャマ。いちご柄のキュートなデザインが目をひき、綿素材のやわらかな着心地も魅力。気温や気分に合わせて組み合わせを変えられるため、長く使えのもうれしい。甘めのデザインが好きな人や、お泊まり用に可愛いルームウェアを探している人におすすめ。
[House Yayoi] パジャマ 上下セット Vネック 長袖 ワッフル
さらっとしたワッフル素材で通気性が良く、季節の変わり目にちょうどいい長袖の上下セット。前開きシャツタイプで着脱もしやすく、シンプルながら落ち着いた上品さがある1枚。2XLまでサイズ展開があるため、パートナーとお揃いで使えるのも魅力。ルームウェアらしさを残しつつ、ちょっとした来客時も気にならないデザイン。
[ネモフィオール] パジャマ 3点セット 花柄 レディース
ルームウェアも華やかさにこだわりたい人には、花柄のデザインが印象的なトップス・パンツ・羽織の3点セットがおすすめ。軽やかな素材感で動きやすく、肌寒い時は羽織をプラスして温度調整もできる。日常のリラックスタイムを少し特別にしたいときにぴったり。
[Zuevi]パジャマ レディース サテン 7点セット
サテン生地のつや感が上品な7点セットのパジャマ。長袖やキャミソール、パンツ、ショートパンツなどのバリエーション豊富で、季節や気温に合わせたコーディネートを楽しめる。春〜秋まで長く使えて、カラー展開も多彩。 コスパ重視で気分に合ったルームウェアを着回したい人におすすめ。
[ニッセン] ルームウェア ロングワンピース 2枚組
2枚セットになった綿混ワンピース。ゆったりシルエットで締め付け感がなく、さらっと着るだけで快適に過ごせる。シンプルなデザインだから年代問わず取り入れやすく、洗い替えにも便利。そのまま近所へのちょっとした外出にも使える、頼れる1着だ。
[GELATO PIQUE]ハート柄ワンピース
人気ブランド「ジェラートピケ」らしいフェミニンなデザインのワンピース。落ち着いた色合いに小さなハート柄をあしらった、大人かわいい1着。肌触りのよい素材でリラックスタイムを快適にしてくれる。自分へのご褒美や、おしゃれなルームウェアで気分を上げたい日にぴったり。
[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's リカバリーウェア 上下セット
血行促進や疲労回復をサポートするリカバリーウェアとして注目の上下セット。一般医療機器として認証されており、寝ている間もコンディションを整えられるのが特長。通気性に優れた素材で着心地もよく、日中のルームウェアとしても活躍する。
[SIXPAD] シックスパッド リカバリーウェア 限定セット
特殊繊維で血行を促し、着用中のリラックスをサポートしてくれる「SIXPAD（シックスパッド）」のリカバリーウェア。スポーティな印象ながらシンプルなデザインで、部屋着としても違和感なく着られる。運動後のケアや、アクティブに過ごした日のリラックスタイムに取り入れたい1着。
晩夏から初秋は「薄手だけど冷え対策もできる」ルームウェアが重宝する時期。セットアップや羽織を上手に取り入れれば、朝晩の気温差にも対応しやすい。人気ブランドやリカバリー機能付きのウェアなど選択肢も豊富。自分のスタイルに合った1着を選んで、心地よいリラックスタイムを過ごそう。
