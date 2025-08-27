水卜麻美アナ、10回行くほど好きな温泉宿あるけど「いつも部屋から1歩も出ない」

日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「日本ダ・ダ・ダ大移動」（日本テレビ系）に出演。草津温泉に好きな宿があるが、「いつも部屋から1歩も出ないっていう旅行」だと語った。



日本テレビの水卜麻美アナが、「24時間テレビ」の宣伝を兼ねて番組に出演。「週末を使って、こつこつ全国回ってまして」と、旅好きであると話す。



夏休みに観光客が急増した群馬県のスポットとして草津温泉が取り上げられると、水卜アナは「好きな宿があって。もうたぶん、10回くらい行ってるかな？ 1人でそこに行くのが好きなんですけど、いつも部屋から1歩も出ないっていう旅行をしてたので、草津では。夜が（湯畑ライトアップなど）あんなにすごいことになってるのは実は初めて知って。次からは1人でもちゃんと外に出てみようかな、って思いました」と語った。