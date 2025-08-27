歌手の一青窈（48）が26日深夜放送ののテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）にゲスト出演。母になった当時のライブでの驚きのアナウンスについて語った。

一青は15年にギタリスト山口周平と結婚。同年に長男を、17年に長女を、19年に次女をもうけている。

MCのタレント・藤本美貴が「私こんな歌番組じゃないところで会えるなんて思ってなかったです」と驚きを口にすると、一青は「でもこの前ね、ご一緒させていただいて」ともう1人のMCであるお笑いタレントの横澤夏子と番組で共演したことがあると回顧。

横澤は「その時に、裏でですけど、ご自身のライブの途中で授乳タイムを設けてたっておっしゃってて」との話を聞いたと証言。一青は「40分歌って、20分あげて、また戻るっていう、ウルトラマンみたいな」時間を設けていたと平然と話した。

藤本が「ちょっと待ってて〜って言うんですか」と尋ねると、「ちゃんとアナウンスします」と一青。客も理解しているのかと問われると「今あげてるんだろうなって」と目を細めた。

実際のアナウンスとして「ただ今より、母になった私の最重要任務である、授乳休憩をちょうだいいたします。授乳が必要な方も、そうでない方も、お好きな飲み物にお吸いつきください」との録音が披露されると、藤本は「新しい形」と感心した。