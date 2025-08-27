男子ゴルフのSansan・KBCオーガスタはあす28日、福岡県の芥屋GCで開幕する。

今季国内初戦となる平田憲聖（24＝ELECOM）はプロアマ戦で最終調整を行った。久しぶりの国内ツアー参戦に「喋り疲れるくらい。僕も嬉しいし、みんなもそういう風に言ってくれるので」と選手らとの再会を喜んだ。

今季は米下部ツアーで21試合を戦い、上位20人がPGAツアーに昇格できるポイントランクで11位につけている。「結果だけ見ると、毎週新しいコースで戦っている中ではよくやっているかなと思う。でも、内容を見ると、予選落ちが目立つし、もっといいゴルフができそうな感じはありながらやっている。残り4戦、優勝できるように頑張りたい」と語った。

前週Vの小平智から刺激を受けた。今夏、小平が米合宿を行っている時、オープンウイークだった平田も参加し、一緒に練習やトレーニングに取り組んだ。米下部ツアーで戦った経験もある小平とコースの話などで盛り上がり、「そういう話をできる人は智さん以外いなかったので、僕の気持ちを凄く分かってもらえるし、その1週間は凄く楽しかった。いい時間になりました」と振り返った。

優勝した試合はテレビで見ていたといい、「這い上がろうとしていることも話していて、そういう中での優勝だったので、刺激もらいました。僕も頑張ろうって思いました」。今月19日に日本に帰国し、今週月曜日には小平と岩田と焼肉を楽しんだという。

約2か月ぶりの日本。昨年の今大会では10位に入っている。「まずは4日間戦いたいし、優勝争いしたい思いは強い。今年初なので、アメリカで得たものをいろんなプレーで皆さんにお見せできたら」と意気込みを語った。