

ウィーライドは事業の海外展開をアグレッシブに推し進めている。写真はアラブ首長国連邦のアブダビで運行する同社のロボタクシー（ウィーライドのウェブサイトより）

【写真】ウィーライドが開発した自動運転道路清掃車「ロボスイーパー」

中国の自動運転スタートアップの文遠知行（ウィーライド）は7月31日、2025年4〜6月期の決算を発表。同四半期の売上高は1億2700万元（約26億4800万円）と前年同期比60.8％の大幅増収を記録した。

その原動力は「ロボタクシー」と呼ばれる自動運転タクシー事業の成長だ。4〜6月期のロボタクシー事業の売上高は4590万元（約9億5700万円）と前年同期の9倍超に拡大し、総売上高の36％を稼ぎ出した。

とはいえ、ウィーライドの損益はまだ黒字化していない。4〜6月期の純損益は4億600万元（約84億6530万円）の赤字で、損失額は前年同期よりわずかに縮小した。

ロボタクシー1300台超を運行

ウィーライドは事業セグメントを「プロダクト」と「サービス」の大きく2つに分けている。プロダクト部門の売り上げは、ロボタクシーを含む自動運転車両の販売収入がメーンだ。それに対し、サービス部門の売り上げは先進運転支援システム（ADAS）を中心とする（自動車メーカー向けなどの）システムサービス収入や、ロボタクシーの運行サービス収入などで構成されている。

「わが社は現在、海外の多数の市場でロボタクシーの運行サービスを立ち上げている。それらの事業規模拡大が売り上げ増加を牽引した」。ウィーライドの李璇CFO（最高財務責任者）は、決算説明会でそう述べた。

ロボタクシー事業の売上高には、（プロダクト部門に属する）自動運転車両の販売収入と（サービス部門に属する）運行サービス収入の両方が含まれる。李CFOによれば、4〜6月期の大幅増収を支えたのは車両の販売収入だったという。

「わが社の（自動運転車両の）運行台数はすでに1300台を超えた。それらの約3分の1が海外市場に配置されている」（李CFO）

自動運転技術の開発を手がける中国企業はウィーライドを含めて、事業の海外展開をアグレッシブに推し進めている。中でも今最もホットな市場と言われるのが中東地域だ。

ウィーライドは2021年、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビでロボタクシーの試験運行サービスを開始。2024年9月にはアブダビでの事業に関して、アメリカの配車サービス大手のウーバー・テクノロジーズと提携した。両社はUAEのドバイでも、2025年中にロボタクシーの試験運行を開始する計画だ。

さらに、ウィーライドはサウジアラビアでも同国初の自動運転車両の運行ライセンスを取得。ウーバーおよびサウジ企業と共同で、首都リヤドでの試験運行の準備を進めている。

多様な車両を同時開発

自動運転分野のライバル企業と比較すると、ウィーライドは（用途別の）多様な自動運転車両を同時開発しているのが特徴だ。具体的にはロボタクシーのほか、自動運転バスの「ロボバス」、自動運転配送車の「ロボバン」、自動運転道路清掃車の「ロボスイーパー」などがある。



ウィーライドは用途別の自動運転車両の開発を通じてシステムの性能向上を図っている。写真は同社の自動運転道路清掃車（ウィーライドのウェブサイトより）

「世界の同業者の中で、マルチプロダクト戦略を実践しているのはウィーライドだけだ。わが社のすべての製品は、共通の技術プラットフォーム『ウィーライド・ワン』に基づいて開発されている」



ウィーライドの創業者である韓旭CEO（最高経営責任者）は決算説明会でそう述べ、マルチプロダクト戦略のメリットを次のように強調した。

「さまざまなタイプの自動運転車両を都市部の公道上に投入することで、わが社はより多くの『ロングテール・シナリオ』（訳注：発生頻度は低いが対応が難しい運転状況）を学習できる。それが自動運転システムの性能を高める糧になる」

（財新記者：翟少輝）

※原文の配信は8月1日

（財新編集部）