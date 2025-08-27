日清食品は、「魔改造カップヌードル」「魔改造カップヌードル カレー」「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」を9月8日に発売する。

1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くの消費者に支持されているインスタントラーメンのNo.1ブランド。

近年、市販の食品や雑貨などを自分の好きなようにカスタムする“魔改造”がSNSなどで話題になっており、インスタントラーメンでもさまざまな“魔改造”レシピが誕生している。そこで今回、「カップヌードル」の定番フレーバーを同社自ら“魔改造”した商品を発売する。



「魔改造カップヌードル カレー」

「魔改造カップヌードル」は、「カップヌードル」のスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉の旨み、野菜の甘みをきかせた“もつ鍋しょうゆ味”が特長。「魔改造カップヌードル カレー」は、「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えて“ガリマヨカレー味”に仕上げた。「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は、「シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズの旨みやコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせることで“明太チーズ海鮮もんじゃ味”を表現した。「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、「チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤（トウバンジャン）と味噌のコク、生姜やニンニクなどの香味野菜の旨みを合わせたエビチリ風のスープを、エビやトマトといった具材と一緒に味わうことで、“エビチリトマト味”が楽しめ。



「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」

“魔改造”した「カップヌードル」の“背徳的ウマさ”を、ぜひ体感してほしい考え。



「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」

「魔改造カップヌードル」は、スープと相性の良い、つるみのあるしなやかな麺。「カップヌードル」のスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉の旨み、野菜の甘みをきかせた“もつ鍋しょうゆ味”のスープとなっている。具材は、“謎肉”(大豆たん白入り豚ミンチ)、キャベツ、ニラ、ごま、背脂。

「魔改造カップヌードル カレー」は、スープの味わいに負けない、つるみのある少し太めのしなやかな麺。「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えた“ガリマヨカレー味”のスープとなっている。具材は、“謎肉”(大豆たん白入り豚ミンチ)、ポテト、ニンジン、ネギ。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は、スープの味わいを引き立たせる、つるみのあるしなやかな麺。「カップヌードル シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズの旨みとコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせた“明太チーズ海鮮もんじゃ味”のスープとなっている。具材は、イカ、カニカマ、チェダーチーズ風キューブ、キャベツ、ネギ。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、スープの味わいを引き立たせる、つるみのあるしなやかな麺。「カップヌードル チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤と味噌のコク、生姜やニンニクなどの香味野菜の旨みを合わせたエビチリ風のスープ。具材と一緒に味わうことで“エビチリトマト味”が楽しめる。具材は、エビ、トマト、キャベツ、ネギ、コーン。

［小売価格］各236円（税別）

［発売日］9月8日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp