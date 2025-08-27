デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開しているプロダクトブランド「KNOX（ノックス）」から、「N／PEARCE（エヌ／ピアス）」の2025年限定カラーが登場する。

「システム手帳」［バイブルサイズ、ナローサイズ、ミニサイズ、ミニ5サイズ、カラー：すもも］が10月8日に数量限定で発売する。また、「エヌ／ピアス」の「すもも」と組み合わせて使える限定カラーのリフィルとペーパーインデックスもラインアップ。「リーガルパッドメモ すもも80枚」［バイブルサイズ／ナローサイズ、ミニサイズ／ミニ5サイズ、カラー：すもも］「ペーパーインデックス すもも 6枚」［バイブルサイズ／ ナローサイズ、ミニサイズ／ミニ5サイズ、カラー：すもも］を9月17日に数量限定で発売する。

「エヌ／ピアス」は、ブランドの原点となるシリーズ「PEARCE（ピアス）」のオーセンティックなデザインを継承しつつ、現代の多様なライフスタイルに寄り添う新たなスタンダードモデルとして2023年に登場。2024年にはナローサイズとミニサイズを追加し、全4サイズでのラインアップとなった。クラシカルな曲線美とモダンなアレンジ、そして自由な発想で異素材の革を組み合わせたデザインが魅力となっている。





この秋、「エヌ／ピアス」ならではの個性を引き立てる2025年の限定カラー「すもも」が登場する。また、本体と一緒に使えるリフィルも用意した。目に映るすももの優しい色合いとともに、ページを開くたび、書き込むたび、気持ちが澄み渡る。思考を自由に走らせるメモと、書いたメモを区切って整理するインデックス。「すもも」カラーのワントーンが、手帳の中身と心をやさしく整える。

N／PEARCE「システム手帳」2025年カラー「すもも」は、西洋すももの気品ある紫色がモチーフ。「エヌ／ピアス」ならではのホワイトワックス仕上げがベールのように色を包み込み、奥行きと優しさを感じさせる表情に仕上げた。果実の名を冠したこの紫は、自然の恵みを感じさせる力強さと、どこか包み込むような優しさを併せ持つ。また、ナチュラルタンレザーを部分使いすることで、木の幹を思わせる温もりと、紫の果実が実る情景を想起させる、唯一無二の存在感を放つ。

ホワイトワックス仕上げの下に潜む紫は、使い込むごとに少しずつ姿を現し、やがて濃色（こきいろ）へと変化する。それはまるで、果実がゆっくりと熟していくかのよう。使うほどに下の紫色が現れ、少しずつトーンを落とした深みのある色合いに変化して、さらに愛着の湧く手帳へと育っていく。



「リーガルパッドメモすもも80枚」

「リーガルパッドメモすもも80枚」「リーガルパッドメモ」は、考えをまとめたり、企画・アイデアを記録するのに便利なメモリフィルで、システム手帳ユーザーにも人気のアイテムとなっている。アイデアも日々の記録も、思い付いたときにすぐ書き込めて、たっぷり使える80枚入り。ザクザク書けるため、「書く」「手放す」「まとめる」を繰り返す下書き用メモの決定版。限定の「すもも」カラーが、手帳を開くたびに、さりげない個性と美しさを演出する。



「ペーパーインデックスすもも6枚」

「ペーパーインデックスすもも6枚」システム手帳ユーザーにインスピレーションをもたらす、限定カラーの「ペーパーインデックス」。インデックス項目「Schedule」「Work」「Personal」「Journal」「ToDoList」「MyFavorite」を箔押しで仕上げました。「すもも」色がさりげなく効いた、すっきりと上品な仕分けアイテムとなっている。システム手帳の整理に悩む人におすすめだという。

自然が紡ぐ色彩と、「ノックス」のクラフトマンシップが融合した特別な一冊を、楽しんでほしい考え。

［小売価格］

システム手帳

バイブルサイズ：4万1800円

ナローサイズ：3万3000円

ミニサイズ：3万5200円

ミニ5サイズ：2万8600円

リーガルパッドメモ すもも80枚

バイブルサイズ／ナローサイズ：550円

ミニサイズ／ミニ5サイズ：495円

ペーパーインデックス すもも 6枚

バイブルサイズ／ ナローサイズ：935円

ミニサイズ／ミニ5サイズ：880円

（すべて税込）

［発売日］

N／PEARCE「システム手帳」すもも：10月8日（水）

リーガルパッドメモ すもも80枚：9月17日（水）

ペーパーインデックス すもも 6枚：9月17日（水）

デザインフィル＝https://www.designphil.co.jp