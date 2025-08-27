

「アスタリフト メン モノム スクラブウォッシュ」

富士フイルムは、毛穴汚れをすっきり洗い落とし、しっとりと洗い上げる洗顔料「ASTALIFT MEN MONOM SCRUB WASH（アスタリフト メン モノム スクラブウォッシュ）」を10月10日に発売する。同製品は、毛穴と同程度以下のサイズ（毛穴の大きさ：約100〜870マイクロメートル（参考文献 日本化粧品技術者会誌50巻4号p.321−328）、マイクロスクラブの大きさ：150〜300マイクロメートル）で高い洗浄力を持つマイクロスクラブ（植物由来）を厳選して配合した洗顔料。保湿成分たっぷりのうるおい濃密泡で洗い上げることで、しっとりとうるおった肌へ誘う。

同社は、男性の肌悩みの根本対策を目指すブランド「ASTALIFT MEN（アスタリフト メン）」を展開している。そのサブブランドである、高保湿シンプルケアに特化した「ASTALIFT MEN MONOM（アスタリフト メン モノム）」に洗顔料を新たにラインアップに加えた。今回発売する「アスタリフト メン モノム スクラブウォッシュ」は、すでに発売されている保湿液「ASTALIFT MEN MONOM MOISTURIZER（アスタリフト メン モノム モイスチャライザー）」（男性の慢性的な肌の乾燥悩みに着目して開発した保湿液。同社独自のナノ分散技術で微粒子化した整肌成分「Wヒト型ナノセラミド」（ヒト型セラミド（セラミドNP、セラミドAP）、ヒト型アシルセラミド（セラミドEOP））などを配合。2023年11月15日販売）と組み合わせて使用することで、男性特有の肌特徴から起こる毛穴汚れや乾燥といった悩みをトータルケアする洗顔料となっている。

国内の男性向けスキンケア製品市場は、男性の美容意識の高まりとともに年々拡大している。同社が実施した男性のスキンケア製品の使用率調査（2024年実施、対象者：一般男性3000名）では、化粧水の使用率が約20％であるのに対し、洗顔料の使用率は約50％と、多くの男性が洗顔料を日常的に使用していることが分かった。また、男性の肌悩みに関する調査（2021年実施、対象者 ： 合計3，000円以上のスキンケアアイテムを使用する男性717名）からは、30代になると「毛穴の黒ずみ」や「乾燥」の悩みが増える傾向にあることを確認した。そこで、これらの肌悩みのケアを両立する新たな洗顔料の開発に取り組んだ。



「アスタリフト メン モノム スターターキット」

「アスタリト メン モノム」は、2019年から販売開始した男性向け高機能スキンケアブランド「アスタリフト メン」のサブブランドとして2023年に誕生した。富士フイルムが写真分野で培ってきた技術を応用し、30代からの男性特有の肌悩みに着目して開発。高保湿でシンプルなスキンケアを提供する。ブランド名に含まれる「MONOM」は、「唯一の」という意味を持つ言葉「MONO」に由来。「アスタリフト メン モノム」を唯一無二のブランドとして愛用してもらいたいという想いが込められている。

今回発売する「アスタリフト メン モノム スクラブウォッシュ」は、毛穴と同程度以下のサイズで高い洗浄力を持つマイクロスクラブを厳選して配合しているため、毛穴汚れを効果的に除去できる洗顔料。しかも、保湿成分たっぷりのうるおい濃密泡で洗い上げることで、毛穴汚れやべたつきが気にならない、しっとりとうるおった肌へと誘う。また、泡立ててから洗う通常の使用方法に加え、泡立てずにペースト状のまま使用することで、よりダイレクトな毛穴汚れへのアプローチも可能。2WAY仕様によって、日常のスキンケアから特別なケアまで、幅広いニーズに対応した洗顔料になっている。

［小売価格］

アスタリフト メン モノム スクラブウォッシュ＜洗顔料＞：2340円

アスタリフト メン モノム スターターキット：1320円

（すべて税込）

［発売日］10月10日（金）

富士フイルム＝https://www.fujifilm.com/jp/ja