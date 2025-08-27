木下優樹菜、9歳次女との密着ショット＆娘2人の後ろ姿公開「大きくなりましたね」
【モデルプレス＝2025/08/27】元タレントの木下優樹菜が26日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜、9歳次女とラブラブ密着
木下は「次女 もうすぐ…10歳」とつづり、顔を寄せ合った2ショットを公開。続く投稿では「はぁ。大きくなりましたね」とし、長女と次女が並んだ後ろ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「大きくなってる」「娘さんたちもさすがのスタイル」「ラブラブ」「オーラすごい」「仲良し親子素敵です」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
