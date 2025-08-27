清水あいり、美バスト際立つミニワンピ姿披露「セクシー」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの清水あいりが26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】清水あいり、胸元チラリのミニワンピ姿
清水はFRUITS ZIPPERの番組のイベント『NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜』に出演したことを報告。「素晴らしい瞬間に立ち会えて本当幸せでした」とイベントを振り返り、「そんな素敵なイベントに私がお邪魔させていただけたのもモノ好きな女の子笑、早瀬ノエルしゃまのおかげなのでほんとに感謝です」とつづった。写真には、胸元が大きく開いたミニ丈の黒いワンピースを着用し、美しいバストをのぞかせた姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「破壊力すごい」「スタイル抜群」「可愛くて綺麗」「お顔が小さい」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】清水あいり、胸元チラリのミニワンピ姿
◆清水あいり、美バスト際立つミニワンピ姿披露
清水はFRUITS ZIPPERの番組のイベント『NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜』に出演したことを報告。「素晴らしい瞬間に立ち会えて本当幸せでした」とイベントを振り返り、「そんな素敵なイベントに私がお邪魔させていただけたのもモノ好きな女の子笑、早瀬ノエルしゃまのおかげなのでほんとに感謝です」とつづった。写真には、胸元が大きく開いたミニ丈の黒いワンピースを着用し、美しいバストをのぞかせた姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「破壊力すごい」「スタイル抜群」「可愛くて綺麗」「お顔が小さい」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】