カリスマトレーナーAYA「人生で2回目」“超ミニ”ゴルフウエア姿披露「女王降臨」「脚綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】カリスマトレーナーのAYAが26日、自身のInstagramを更新。ゴルフウエア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】カリスマトレーナー、ギリギリ見えそうな超ミニウエア姿
AYAは「昨日はお仕事でゴルフ場へ」と仕事でゴルフ場を訪れたことを報告。「ゴルフウエアを着たのは人生で2回目くらいだ」と、白いポロシャツに黒いミニスカートを合わせたゴルフウエア姿で、芝生の上でリラックスした表情を見せている。青空と緑豊かなゴルフ場を背景に、サングラスをかけてポーズを取る姿が印象的で、トレーナーとして鍛え上げられた美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「女王降臨」「脚綺麗」「似合ってる」「新鮮で素敵」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カリスマトレーナー、ギリギリ見えそうな超ミニウエア姿
◆AYA、貴重なゴルフウエア姿披露
AYAは「昨日はお仕事でゴルフ場へ」と仕事でゴルフ場を訪れたことを報告。「ゴルフウエアを着たのは人生で2回目くらいだ」と、白いポロシャツに黒いミニスカートを合わせたゴルフウエア姿で、芝生の上でリラックスした表情を見せている。青空と緑豊かなゴルフ場を背景に、サングラスをかけてポーズを取る姿が印象的で、トレーナーとして鍛え上げられた美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「女王降臨」「脚綺麗」「似合ってる」「新鮮で素敵」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】