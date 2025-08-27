『Arena Homme+ Korea』の公式Instagramが更新。&TEAM（エンティーム）のEJ（ウィジュ）がソロ初のデジタルカバー＆グラビアのアザーカット＆ファッションフィルムが公開された。秋冬モードを纏ったかわいらしい笑顔で、大きな注目を集めている。

①②&TEAM・EJ、秋モードでキュートな雑誌アザーカット ③ファッションフィルムで見せる笑顔 ④撮影ビハインドムービー ⑤EJ初のソロデジタルカバー ⑥⑦ムービングカバー

■あたたかなニットを纏い、はにかむ笑顔を見せるEJ（&TEAM）

今回の企画は、スコットランド発祥のニットブランド「BARRIE（バリー）」とのコラボによるもの。EJにとっては初めてのソロデジタルカバー＆グラビアで、柔らかく優しいビジュアルにぴったりのBARRIE 2025秋冬コレクションを着こなしている。

公開されたアザーカットでは、ホワイトのフードを被りポンチョを重ねた“冬の妖精”のような姿や、薄いブルーのセットアップに白いテディベアを抱く全身ショット、花を模したビジューをあしらったカーディガン、黒と濃グレーのカーディガンに黒のキュロットパンツ、ブラウン×ブラックのニットジャケットにオフホワイトのパンツなど、温かみと上品さを兼ね備えたスタイリングを次々と披露。

別の投稿では、ナチュラルな笑顔（3枚目）、裏地の赤いチェック柄が映えるロングコート姿で口を尖らせるショット、ベッドの上のテディベアと見つめ合う横顔など、抜群のスタイルを活かし、カメラの前で自在にポーズを決めるEJのモデルとしての魅力を堪能できる。

さらにファッションフィルムでは、風船・バスケットボールで遊ぶ姿、クッションを抱えてまどろみ、テディベアと戯れるなど、撮影の1日で見せたEJの多彩な表情も収められている。

■&TEAM・EJのかわいらしさを味わえるビハインドムービーも

本日（8月27日）には撮影ビハインドムービーも公開。衣装に合わせて表情や仕草を変えるEJの姿や、時折はにかむような愛らしい笑顔を楽しむことができる。

SNSには「かっこよすぎて辛い」「BARRIEのニットが似合いすぎる」「上品な装いが本当にぴったり」「テディベアになりたい」「好きビジュです！」「永遠にかわいいって言ってる」など大きな反響が寄せられている。

■EJ（＆TEAM）の『Arena Homme+ Korea』初デジタル表紙カット＆ムービングカバー