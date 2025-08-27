バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は25日、タイ・バンコクなどで6日目が行われる。決勝トーナメント進出を決めた世界ランキング4位の日本は、同8位のセルビアと予選ラウンドの首位通過をかけて対戦する。



■強豪セルビアは主将兼エースが負傷……

日本は世界バレーの初戦、23日のカメルーン戦で3ー0のストレート勝ちを飾ると、25日のウクライナ戦では0ー2の窮地から3ー2の劇的な逆転勝利を収めて開幕2連勝。エースで主将の石川真佑は前戦で両チーム最多の29得点を挙げて日本の大逆転に貢献した。

その後、同プールのセルビアがカメルーンを下して2連勝したことで、日本の決勝トーナメント進出が決定。第3戦では“大会3連覇”を狙う強豪セルビアと対戦する。

セルビアは2025年のネーションズリーグ（VNL）で予選敗退となったものの、見事な修正力を見せ世界バレーではウクライナ戦、カメルーン戦ともにストレート勝ちを収めている。

世界ランクでは日本が上位ではあるものの、世界バレー2連覇、リオ五輪で銀メダル、東京五輪で銅メダルと実力・実績ともに確かな強敵と言える。

一方で、主将兼エースを務める世界屈指のオポジット、ティヤナ・ボシュコビッチが25日のカメルーン戦で右足関節を負傷。第2セットで途中交代しており、日本戦への出場が危ぶまれている状況だ。

日本は強豪セルビアに勝利し予選ラウンドを首位通過することができるか、注目だ。

■試合情報

日本vs.セルビア試合開始：日本時間 8月27日（水）19時00分ライブ＆見逃し配信：U-NEXTテレビ放送情報：TBS系列（18:45～）