

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46177.49 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45763.50 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45084.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44033.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)

43994.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43601.54 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43007.02 均衡表転換線(日足)

42982.80 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42642.42 6日移動平均線



42520.27 ★日経平均株価27日終値



42225.67 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41932.04 25日移動平均線

41731.48 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41025.60 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40881.29 ボリンジャー:-1σ(25日)

40456.75 13週移動平均線

39830.53 ボリンジャー:-2σ(25日)

39727.34 75日移動平均線

39610.91 均衡表雲上限(日足)

38854.19 均衡表雲下限(日足)

38779.78 ボリンジャー:-3σ(25日)

38687.83 ボリンジャー:-1σ(13週)

38555.87 200日移動平均線

38449.65 26週移動平均線

38187.13 均衡表雲上限(週足)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36918.91 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35873.70 ボリンジャー:-1σ(26週)

35150.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

33297.75 ボリンジャー:-2σ(26週)

30721.81 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 22.22(前日25.27)

ST.Slow(9日) 29.17(前日39.82)



ST.Fast(13週) 86.54(前日85.91)

ST.Slow(13週) 89.64(前日89.43)



［2025年8月27日］



株探ニュース

