　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46177.49　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45763.50　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45084.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44033.55　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43994.58　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43601.54　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43007.02　　均衡表転換線(日足)
42982.80　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42642.42　　6日移動平均線

42520.27　　★日経平均株価27日終値

42225.67　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41932.04　　25日移動平均線
41731.48　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41025.60　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40881.29　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40456.75　　13週移動平均線
39830.53　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39727.34　　75日移動平均線
39610.91　　均衡表雲上限(日足)
38854.19　　均衡表雲下限(日足)
38779.78　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38687.83　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38555.87　　200日移動平均線
38449.65　　26週移動平均線
38187.13　　均衡表雲上限(週足)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36918.91　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35873.70　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35150.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33297.75　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30721.81　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　22.22(前日25.27)
ST.Slow(9日)　　29.17(前日39.82)

ST.Fast(13週)　 86.54(前日85.91)
ST.Slow(13週)　 89.64(前日89.43)

［2025年8月27日］

株探ニュース