　8月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2596銘柄。東証終値比で上昇は1229銘柄、下落は1299銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが131銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7266>　今仙電機　　　　　　880　　 +85（ +10.7%）
2位 <6957>　芝浦電子　　　　　 7070　　+550（　+8.4%）
3位 <7273>　イクヨ　　　　　　 1096　　 +70（　+6.8%）
4位 <6574>　コンヴァノ　　　　 2771　　+166（　+6.4%）
5位 <168A>　イタミアート　　 1798.9　 +78.9（　+4.6%）
6位 <2586>　フルッタ　　　　　　303　　 +13（　+4.5%）
7位 <4583>　カイオム　　　　　　140　　　+6（　+4.5%）
8位 <2656>　ベクターＨＤ　　　　164　　　+7（　+4.5%）
9位 <2345>　クシム　　　　　　　330　　 +14（　+4.4%）
10位 <4571>　ナノＭＲＮＡ　　　155.4　　+5.4（　+3.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2702>　マクドナルド　　　 5702　　-898（ -13.6%）
2位 <3089>　Ｔアルファ　　　 1215.9　-173.1（ -12.5%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　　-0.6（　-6.7%）
4位 <8254>　さいか屋　　　　　　450　　 -27（　-5.7%）
5位 <3814>　アルファクス　　　309.9　 -18.1（　-5.5%）
6位 <3266>　ファンクリＧ　　　 82.1　　-3.9（　-4.5%）
7位 <2590>　ＤｙＤｏ　　　　　 2566　　-107（　-4.0%）
8位 <5998>　アドバネクス　　 1390.1　 -53.9（　-3.7%）
9位 <8570>　イオンＦＳ　　　 1460.1　 -56.4（　-3.7%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　173.5　　-6.5（　-3.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2350　 +39.5（　+1.7%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 2169　 +33.0（　+1.5%）
3位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 4702.6　 +30.6（　+0.7%）
4位 <5101>　浜ゴム　　　　　 5435.5　 +27.5（　+0.5%）
5位 <8233>　高島屋　　　　　　 1311　　+6.5（　+0.5%）
6位 <8697>　日本取引所　　　 1562.7　　+7.7（　+0.5%）
7位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3278.6　 +15.6（　+0.5%）
8位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2579.2　 +12.2（　+0.5%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　733.5　　+3.4（　+0.5%）
10位 <2501>　サッポロＨＤ　　 7381.9　 +33.9（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　　 2404　 -30.5（　-1.3%）
2位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2521.6　 -16.4（　-0.6%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　20215　　-120（　-0.6%）
4位 <2768>　双日　　　　　　　 3840　　 -20（　-0.5%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　339.4　　-1.2（　-0.4%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　400.1　　-1.4（　-0.3%）
7位 <4901>　富士フイルム　　 3552.9　 -12.1（　-0.3%）
8位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1236　　-4.0（　-0.3%）
9位 <6988>　日東電　　　　　 3332.7　 -10.3（　-0.3%）
10位 <4021>　日産化　　　　　 5217.3　 -15.7（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

