[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1229銘柄・下落1299銘柄（東証終値比）
8月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2596銘柄。東証終値比で上昇は1229銘柄、下落は1299銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが131銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7266> 今仙電機 880 +85（ +10.7%）
2位 <6957> 芝浦電子 7070 +550（ +8.4%）
3位 <7273> イクヨ 1096 +70（ +6.8%）
4位 <6574> コンヴァノ 2771 +166（ +6.4%）
5位 <168A> イタミアート 1798.9 +78.9（ +4.6%）
6位 <2586> フルッタ 303 +13（ +4.5%）
7位 <4583> カイオム 140 +6（ +4.5%）
8位 <2656> ベクターＨＤ 164 +7（ +4.5%）
9位 <2345> クシム 330 +14（ +4.4%）
10位 <4571> ナノＭＲＮＡ 155.4 +5.4（ +3.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2702> マクドナルド 5702 -898（ -13.6%）
2位 <3089> Ｔアルファ 1215.9 -173.1（ -12.5%）
3位 <8918> ランド 8.4 -0.6（ -6.7%）
4位 <8254> さいか屋 450 -27（ -5.7%）
5位 <3814> アルファクス 309.9 -18.1（ -5.5%）
6位 <3266> ファンクリＧ 82.1 -3.9（ -4.5%）
7位 <2590> ＤｙＤｏ 2566 -107（ -4.0%）
8位 <5998> アドバネクス 1390.1 -53.9（ -3.7%）
9位 <8570> イオンＦＳ 1460.1 -56.4（ -3.7%）
10位 <3681> ブイキューブ 173.5 -6.5（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3086> Ｊフロント 2350 +39.5（ +1.7%）
2位 <6963> ローム 2169 +33.0（ +1.5%）
3位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4702.6 +30.6（ +0.7%）
4位 <5101> 浜ゴム 5435.5 +27.5（ +0.5%）
5位 <8233> 高島屋 1311 +6.5（ +0.5%）
6位 <8697> 日本取引所 1562.7 +7.7（ +0.5%）
7位 <9147> ＮＸＨＤ 3278.6 +15.6（ +0.5%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2579.2 +12.2（ +0.5%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 733.5 +3.4（ +0.5%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 7381.9 +33.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2404 -30.5（ -1.3%）
2位 <3099> 三越伊勢丹 2521.6 -16.4（ -0.6%）
3位 <8035> 東エレク 20215 -120（ -0.6%）
4位 <2768> 双日 3840 -20（ -0.5%）
5位 <7201> 日産自 339.4 -1.2（ -0.4%）
6位 <7211> 三菱自 400.1 -1.4（ -0.3%）
7位 <4901> 富士フイルム 3552.9 -12.1（ -0.3%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1236 -4.0（ -0.3%）
9位 <6988> 日東電 3332.7 -10.3（ -0.3%）
10位 <4021> 日産化 5217.3 -15.7（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
