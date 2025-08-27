格闘ゲームシリーズ「THE KING OF FIGHTERS」の世界観をベースにした新作放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』のリリース日が9月4日（木）に決定した。対応プラットフォームはiOS、Androidとなっている。現在、各ストアで事前登録を受付中だ。

THE KING OF FIGHTERSドットバトル - 事前登録はこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=b61v98RweBA



‎「THE KING OF FIGHTERS ドットバトル」をApp Storeで：

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

THE KING OF FIGHTERS ドットバトル - Google Play のアプリ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

レトロテイストの新作放置系RPG

『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』は、歴代『THE KING OF FIGHTERS』の人気キャラクターたちが登場する新作放置系RPG。タイトルが示す通り、ビジュアル表現にドット絵を採用しており、レトロなテイストが特徴だ。採用されているドット絵は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のグラフィックが活用されているという。

同作のバトルシステムは、デッキを組み合わせて5対5のチーム戦を行うというもの。従来の「THE KING OF FIGHTERS」シリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムが提供される。

ゲームのより詳しい情報は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルで確認できる。シリーズのファンはチェックしておこう。

THE KING OF FIGHTERS ドットバトル：

https://kofafk.netmarble.com/ja

THE KING OF FIGHTERSドットバトル - YouTube：

https://www.youtube.com/@KOFAFK

（c）SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

（c）Netmarble Corp. ＆ Netmarble Neo Inc. 2024 All Rights Reserved.

記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)