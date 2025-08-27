BTS・JIMINとの“熱愛匂わせ”SNS投稿の女優、専属契約報道を事務所が否定「事実無根」

女優ソン・ダウンとの専属契約が報じられた芸能事務所が、「事実無根」と公式に否定した。

【画像】本当にJIMINと交際？ソン・ダウンの投稿

8月27日、芸能事務所メリーゴーラウンド・カンパニーの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「ソン・ダウンさんと当社の専属契約説は事実ではない」とコメント。

同日午前、一部メディアはソン・ダウンが同社と専属契約を結んだと報道していた。メリーゴーラウンド・カンパニーは女優ソ・ジュヨンや俳優ホン・ウジンらが所属するコンテンツ制作兼マネジメント会社である。

ソン・ダウンは2011年、MBCドラマ『負けたくない！』で女優デビュー。2018年放送の恋愛リアリティ番組『ハートシグナル2』出演で注目を浴びた。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダウン

また、女優としての活動以外にも、BTS・JIMINとの交際を連想させるSNS投稿がたびたび話題となっている。最近では、JIMINとみられる男性をエレベーター前で驚かせる場面を収めた動画をTikTokで公開し、再び注目を集めた。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。